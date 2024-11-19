Homematic IP: Neues Schalt-Mess-Kabel startet in den Markt

Das Homematic IP Schalt-Messkabel – außen ist eine neue Lösung für die Automatisierung elektrischer Geräte im Außenbereich.

Es kombiniert die Funktionalität einer Schalt-Mess-Steckdose mit einem wetterfesten Verlängerungskabel, das dank IP44-Zertifizierung Wind und Wetter trotzen soll. Mit einer Länge von rund drei Metern ist es für den Einsatz im Garten oder auf dem Balkon geeignet.

Die Steuerung der angeschlossenen Geräte erfolgt über die Homematic IP-App, per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant sowie über individuell einstellbare Automatisierungsfunktionen.

Die integrierte Messfunktion des Homematic IP Schalt-Messkabels – außen informiert über ein- und ausgehende Strommengen. In Verbindung mit einer Homematic IP Schnittstelle für Smart Meter lassen sich angeschlossene Verbraucher abhängig von der Einspeisung einer Photovoltaikanlage steuern.

Das Kabel kann auch zur Reichweitenverlängerung des Homematic IP Funksignals (868 MHz) genutzt werden. Das Homematic IP Schalt-Messkabel – außen (HmIP-PSMCO) ist ab heute bestellbar. Die UVP liegt bei 59,95 Euro.

