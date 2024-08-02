Neue HomeServer: FRITZ!Box 5690 Pro und 7690 starten bei 1&1

Als erster bundesweiter Anbieter bietet 1&1 seinen Kunden neuen WLAN-Router der Marke AVM zu den 1&1 DSL- und Glasfaseranschlüssen an.

1&1 bietet ab sofort WLAN-Router der Firma AVM mit dem Wi-Fi 7 Standard an. Der 1&1 HomeServer Speed+ (FRITZ!Box 7690) ist für die 1&1 DSL-Tarife erhältlich, der 1&1 HomeServer Pro (FRITZ!Box 5690 Pro) für Glasfaseranschlüsse.

Die Router sind auf die 1&1 Breitbandanschlüsse abgestimmt und mit den 1&1 Smart Home Produkten kompatibel. Dank der Mesh-Technologie können sie mit weiteren Routern oder Repeatern zu einem umfassenden Netzwerk verbunden werden. Alles so, wie man es von AVM kennt. Zusätzlich erhalten die Nutzer 200 GB Cloud-Speicherplatz zum Router.

Die beiden WLAN-Router inklusive Cloud-Speicher sind für je 12,99 Euro monatlich bei 1&1 erhältlich.

Auch für Geschäftskunden bietet 1&1 Lösungen. Der 1&1 BusinessServer Speed+ und der 1&1 BusinessServer Pro sind inklusive 150 GB Cloud-Speicher für 10,90 Euro netto im Monat erhältlich. Die Breitbandanschlüsse beginnen bei 9,99 Euro für DSL und 29,99 Euro für Glasfaser. Zusätzlich sind 1&1 TV und der Video-on-Demand-Dienst 1&1 Cinema „ab 0 Euro“ monatlich inklusive.

