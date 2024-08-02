Neue HomeServer: FRITZ!Box 5690 Pro und 7690 starten bei 1&1
Als erster bundesweiter Anbieter bietet 1&1 seinen Kunden neuen WLAN-Router der Marke AVM zu den 1&1 DSL- und Glasfaseranschlüssen an.
1&1 bietet ab sofort WLAN-Router der Firma AVM mit dem Wi-Fi 7 Standard an. Der 1&1 HomeServer Speed+ (FRITZ!Box 7690) ist für die 1&1 DSL-Tarife erhältlich, der 1&1 HomeServer Pro (FRITZ!Box 5690 Pro) für Glasfaseranschlüsse.
Die Router sind auf die 1&1 Breitbandanschlüsse abgestimmt und mit den 1&1 Smart Home Produkten kompatibel. Dank der Mesh-Technologie können sie mit weiteren Routern oder Repeatern zu einem umfassenden Netzwerk verbunden werden. Alles so, wie man es von AVM kennt. Zusätzlich erhalten die Nutzer 200 GB Cloud-Speicherplatz zum Router.
Die beiden WLAN-Router inklusive Cloud-Speicher sind für je 12,99 Euro monatlich bei 1&1 erhältlich.
Auch für Geschäftskunden bietet 1&1 Lösungen. Der 1&1 BusinessServer Speed+ und der 1&1 BusinessServer Pro sind inklusive 150 GB Cloud-Speicher für 10,90 Euro netto im Monat erhältlich. Die Breitbandanschlüsse beginnen bei 9,99 Euro für DSL und 29,99 Euro für Glasfaser. Zusätzlich sind 1&1 TV und der Video-on-Demand-Dienst 1&1 Cinema „ab 0 Euro“ monatlich inklusive.
kann man die bei 1und1 auch kaufen ?
Heute waren sie noch nicht im Kunden Shop zu finden
Früher ging das mal. Müsste vor etwa 9-10 Jahren gewesen sein, als ich die 7490 (als Homeserver) dort zum Neuanschluss dazugekauft habe.
Inzwischen machen die nur noch Miete soweit ich weiß, sonst wäre ich vor einiger Zeit schon auf die 7590 umgestiegen. Hatte auch mal da angerufen, aber nicht mal für langjährige Bestandskunden haben die ein Angebot gehabt und monatliche Miete halte ich persönlich für absolute Abzocke, aber das muss am Ende jeder selbst wissen.