Horizon-Spiele: Das ist der neue Sylens

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Horizon Lance Reddick Sylens

Morgen erscheint LEGO Horizon Adventures und mein Testbericht ging vor ein paar Stunden online. Sylens kommt darin vor, das war bekannt, aber die Frage war, wer Sylens vertont. Vorher wurde bekannt, dass es einen neuen Sylens geben wird.

Wie ist also der Stand bei der Horizon-Reihe? Sony hat gegenüber VGC bestätigt, dass Sylens jetzt von Tim Russ vertont wird, bisher war es Lance Reddick, der aber letztes Jahr verstorben ist. Der Sylens im LEGO-Spiel sieht aber wie Reddick aus.

Horizon: Bekannte Stimme in Deutschland

Es gibt also noch ein paar offene Fragen, auch für Deutschland. Wird Sylens die Optik auch im dritten Horizon-Spiel beibehalten? Und wie sieht es global aus, der deutsche Synchronsprecher lebt noch und Sylens klingt bei uns wie gewohnt.

Ich habe Sony vor den heutigen Reviews gefragt, aber noch keine Antwort. Doch wenn ich mich nicht täusche, dann müsste das Sascha Rotermund sein, der Sylens in den zwei Spielen seine deutsche Stimme gab. Bestätigt ist es aber noch nicht.

Also, im LEGO-Spiel sehen wir den gewohnten Sylens, aber im Original mit einer neuen Stimme, in Deutschland ändert sich nichts. Bisher ist noch unklar, was das für Horizon 3 bedeutet, wobei das Spiel ja theoretisch noch nicht offiziell bestätigt wurde. Und falls die Gerüchte stimmen, dann wird es noch ein paar Jahre dauern.

  1. Jan 🏆
    sagt am

    Sascha Rotermund war es in jedem Fall in den beiden vorherigen Spielen. Das kann ich bestätigen. Fand ich persönlich aber nie passend und stimmlich zu jung. Die Synchro war generell weniger meins.

    1. Jan 🏆
      sagt am zu Jan ⇡

      Nachtrag: Auch im LEGO-Spiel ist es Rotermund.

