Phil Spencer: Jedes Xbox-Spiel könnte auf der PS5 landen

Die erste Welle an Xbox-Spielen ist jetzt auf der PS5 und teilweise auch auf der Switch von Nintendo verfügbar, dort ist die Auswahl aber (schlechte Hardware) kleiner. Und Nintendo spielt irgendwie auch in einer anderen Liga bei Konsolen.

Es gibt keine rote Linie für Xbox-Spiele

Im Gespräch mit Bloomberg hat Phil Spencer diese Woche verraten, dass bald die zweite Welle an Xbox-Spielen für andere Plattformen ansteht und es „keine rote Linie“ gibt. Theoretisch könnte jedes Xbox-Spiel bald auf der PS5 (Pro) landen.

Microsoft schließt also nicht aus, dass selbst Marken wie Halo, Forza, Starfield und Gears in Zukunft nicht mehr exklusiv für die Xbox sein werden. Kommt also das neu angekündigte Halo auch auf die PlayStation? Vielleicht, aber für eine Entscheidung ist es jetzt noch zu früh, so Phil Spencer. Wichtig ist, man schließe es nicht aus.

PS: Ich gehe stark davon aus, dass es für alle Plattformen entwickelt wird, da man zur Unreal-Engine wechselte. Das macht eine Portierung in Zukunft viel leichter.

Das langsame Ende der Xbox-Hardware

Ich vermute, dass diese strategische Neuausrichtung langfristig dafür sorgen wird, dass die Xbox, so wie wir sie heute kennen, ausstirbt. Als eingeschränkte Konsole macht sowas jedenfalls keinen Sinn, denn da verkauft man nur mit exklusiven und guten Spielen die Hardware. Und selbst damit tut sich Microsoft extrem schwer.

Der beste Weg wäre eigentlich, wenn Microsoft schon ein normaler Publisher wird, dass man auch ein „normaler“ Hardware-Hersteller wird. Spricht Hardware auf den Markt bringt, auf der einfach nur Windows läuft und es auch anderes Stores gibt.

Falls man diesen Schritt geht, dann könnte die Xbox als Hardware eine Zukunft bei Microsoft haben. Falls die nächste Xbox aber geschlossen ist und man alle guten Spiele auch auf die PS5 bzw. PS6 (und Switch 2) bringt, dann wird das scheitern.

Ich hoffe allerdings, dass Microsoft nicht scheitert, denn Sony tut die Konkurrenz gut und es wäre doch lustig, wenn Steam auf die nächste „Xbox“ wandert und mit einem Schlag die Spiele der PlayStation Studios auch bei Microsoft zu finden sind.