Huawei mit eigener Ladesäule und Hyundai mit Lade-Roboter

Huawei ist mittlerweile aktiv in der Automobilbranche unterwegs und obwohl man kein eigenes Elektroauto entwickeln möchte, so steigt man in immer mehr Bereiche ein. Ladesäulen gehören in Zukunft auch dazu und in China beginnt die Testphase.

Dort wurden die ersten FusionCharge-Ladestationen von Huawei aufgebaut, die bis zu 600 kW Ladeleistung ermöglichen. Bisher ist allerdings noch unklar, ob Huawei ein Ladenetzwerk in Europa plant, als mögliche Einnahmequelle wäre es denkbar.

Bei Hyundai ist man schon einen Schritt weiter, denn dort denkt man über einen Lade-Roboter nach, der die Arbeit abnehmen soll. Man parkt das Auto und dieser Roboter übernimmt die Arbeit. Das funktioniert dann auch am Ende des Vorgangs.

Ich verstehe, dass Unternehmen mit diesen Robotern experimentieren, aber wenn ich das im Video sehe: Spart das wirklich Zeit? Plug & Charge ist für mich sehr wichtig, aber ich weiß nicht, ob es Roboter benötigt, die das Kabel ins Auto stecken.

