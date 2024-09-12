Huawei überrascht mit neuem Ultimate-Smartphone

Es ging diese Woche etwas unter, weil sich Huawei dachte, dass man parallel zur Keynote von Apple kontern musste, als man das Huawei Mate XT der „Ultimate Design“-Reihe vorstellte. Ich weiß nicht, wie es in China aussah, denn dort wurde es vorgestellt, aber global bekam das Smartphone keine zu große Aufmerksamkeit.

Dabei ist es durchaus interessant, denn Huawei wagt mal wieder einen neuen und für mich überraschenden Ansatz, denn dieses Ultimate-Smartphone kann zweimal gefaltet werden. So wird aus einem (durchaus dicken) Smartphone tatsächlich ein richtiges Tablet, andere Foldables sind ja doch eher quadratische Smartphones.

Es steckt viel Hardware von Huawei unter der Haube, wie eine gute Kamera, ein eigener Chip und Harmony OS und dazu gibt es immer 16 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher, da geizt Huawei also nicht. Doch es geht auch erst bei über 2.500 Euro (umgerechnet) los, das hier ist also ein Experiment und nicht für den Massenmarkt.

Doch es ist mal wieder ein neuer und spannender Ansatz, auch wenn die Displays zum Falten bekanntlich etwas anfälliger sind und ich es kritisch sehe, dass es hier auch das Außendisplay ist. Wir gehen aber nicht davon aus, dass Huawei das Mate XT Ultimate Design (übrigens früher Porsche Design) nach Deutschland bringt.