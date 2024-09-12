Huawei überrascht mit neuem Ultimate-Smartphone
Es ging diese Woche etwas unter, weil sich Huawei dachte, dass man parallel zur Keynote von Apple kontern musste, als man das Huawei Mate XT der „Ultimate Design“-Reihe vorstellte. Ich weiß nicht, wie es in China aussah, denn dort wurde es vorgestellt, aber global bekam das Smartphone keine zu große Aufmerksamkeit.
Dabei ist es durchaus interessant, denn Huawei wagt mal wieder einen neuen und für mich überraschenden Ansatz, denn dieses Ultimate-Smartphone kann zweimal gefaltet werden. So wird aus einem (durchaus dicken) Smartphone tatsächlich ein richtiges Tablet, andere Foldables sind ja doch eher quadratische Smartphones.
Es steckt viel Hardware von Huawei unter der Haube, wie eine gute Kamera, ein eigener Chip und Harmony OS und dazu gibt es immer 16 GB RAM und bis zu 1 TB Speicher, da geizt Huawei also nicht. Doch es geht auch erst bei über 2.500 Euro (umgerechnet) los, das hier ist also ein Experiment und nicht für den Massenmarkt.
Doch es ist mal wieder ein neuer und spannender Ansatz, auch wenn die Displays zum Falten bekanntlich etwas anfälliger sind und ich es kritisch sehe, dass es hier auch das Außendisplay ist. Wir gehen aber nicht davon aus, dass Huawei das Mate XT Ultimate Design (übrigens früher Porsche Design) nach Deutschland bringt.
in Marktgeschehen
Interessantes Ding, aber bei dem Preis dann wieder nicht 🧐
zweimal falten bei dreimal wäre es kaputt ;)
Interessant wie viele Autoren das verkackt haben. Auch bei Golem wurde z.B. anfangs dreimal gefaltet.
3 Millionen Vorbestellungen, nicht für den Massenmarkt?? Das Ding hat Global sehr wohl ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Zu Recht! Während Apple ein Kamerabutton präsentiert, haut Huawei mal ein Trifold raus, was viele andere bald kopieren werden, inkl. Samsung. Die Chinesen geben den Takt an, was die Technik angeht, Marketing macht Apple. Das die überhaupt noch ein Smartphone präsentieren, im Jahr 2024 mit 60 Herz Display, sagt alles.
Im Grunde kann Apple nur Marketing, das aber verdammt gut. Die Hardware die sie liefern ist jetzt nichts besonderes. 😉
die hersteller von faltgeräten die auch nach europa liefern, kannste an einer hand und keiner vollen zweiten abzählen. selbst wenn jetzt ein paar das übernehmen, was ja auch nicht das erste trifold ist, wird es, zumindest in europa keine revolution am markt herbeirufen, dafür hat sich in 5 jahren folds zu wenig getan.
samsung und xiaomi bringen beide um die 40 geräte pro jahr raus. wenn die nachfrage nach faltbaren so groß wäre, hätten sie nicht nur 2 davon pro jahr am markt.
und innovation ohne interesse am markt, bzw. ohne gutes marketing, bleibt halt leider nur innovation. siehe Palm Pre 2009. erstes gerät am markt mit magnetischem Drahtlosladekonzept, kabel, netzteil, „touchstone“ alles dabei, gestensteuerung. hat sich erst jaaaaahre später durchgesetzt. und sieht in der bedienung mit heutigen verglichen immer noch super aus. sowohl optisch, als auch im intuitiven bedienen selbst. lief wesentlich smoother als android und iOS heute.
ich gönne huawai die evolution, aber revolution wohl eher nicht.
ich verfolge das Gerät schon ne Weile und hab mir gesagt wenns für 3000€ rauskommt hole ich es mir. dachte aber nicht dass die auf den komplett verkorksten Kirin 9010 setzen sondern auf nen Snapdragon 8 Gen3 (meinetwegen auch ohne 5G) so isses leider wieder unintressant ob der Vielfältigkeit.
Natürlich 🙄😂