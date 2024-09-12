YouTube verärgert Nutzer mit noch mehr Werbung

„Hat YouTube nicht schon genug Werbung?“, wollte ein Reddit-Nutzer wissen, der zu den ersten YouTube-Nutzern gehört, welcher die neue Werbung von Google bei YouTube gesehen hat. In der Pause eines Videos warb die App für Dunkin‘ Donuts.

Google und die Aktionäre würden diese Frage sicher direkt verneinen, denn mehr Werbung bedeutet mehr Umsatz und da testet Google immer mehr neue Wege, wie auch native Werbung in den Videos, die dann Adblocker nicht mehr erkennen.

YouTube: Google will euch ein Abo verkaufen

Es ist nur ein weiterer Schritt der Werbung bei YouTube, die immer mehr und die immer länger wird. Google hat den Fokus mittlerweile auf kostenpflichtige Abos gelegt und möchte euch damit gerne YouTube Premium schmackhafter machen.

Als YouTuber bin ich zwar durchaus für Werbung, aber man merkt derzeit auch, dass es Google etwas übertreibt und gierig wird. Es erinnert an Meta, die es bei der Werbung in den Diensten auch gerne mit zum absoluten Maximum ausreizen.