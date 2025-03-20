Huawei überrascht mit ungewöhnlichem Smartphone

Manchmal ist es schade, dass Huawei ohne die Google-Apps nicht mehr so wirklich in Deutschland relevant ist, denn sie bringen mittlerweile wieder spannende und neuartige Modelle auf den Markt, da man in China wieder ganz vorne mitspielt.

Heute hat man das Pura X vorgestellt und die technischen Daten sind jetzt nicht so relevant, wie auch das OS (HarmonyOS), da es nur für China bestätigt wurde. Aber ich finde den Formfaktor sehr ungewöhnlich und irgendwie auch sehr spannend.

Bei Foldables bevorzuge ich den Fold-Formfaktor, da mir der Flip-Formfaktor im Alltag keinen Mehrwert bringt (Display kaum größer, Smartphone nicht so hoch, aber viel dicker). Das neue Pura-Modell kombiniert die beiden Typen allerdings.

Das Huawei Pura X ist ein sehr breites Flip-Modell, was ich auf den ersten Blick gar nicht so schlecht finde. So ein Modell, mit aktueller Hardware und Android mit den Apps von Google für Deutschland, das wäre durchaus ein interessanter Schritt.