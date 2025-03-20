Smartphones

Huawei überrascht mit ungewöhnlichem Smartphone

Autor-Bild
Von
| 8 Kommentare
Huawei Pura X China

Manchmal ist es schade, dass Huawei ohne die Google-Apps nicht mehr so wirklich in Deutschland relevant ist, denn sie bringen mittlerweile wieder spannende und neuartige Modelle auf den Markt, da man in China wieder ganz vorne mitspielt.

Heute hat man das Pura X vorgestellt und die technischen Daten sind jetzt nicht so relevant, wie auch das OS (HarmonyOS), da es nur für China bestätigt wurde. Aber ich finde den Formfaktor sehr ungewöhnlich und irgendwie auch sehr spannend.

Bei Foldables bevorzuge ich den Fold-Formfaktor, da mir der Flip-Formfaktor im Alltag keinen Mehrwert bringt (Display kaum größer, Smartphone nicht so hoch, aber viel dicker). Das neue Pura-Modell kombiniert die beiden Typen allerdings.

Das Huawei Pura X ist ein sehr breites Flip-Modell, was ich auf den ersten Blick gar nicht so schlecht finde. So ein Modell, mit aktueller Hardware und Android mit den Apps von Google für Deutschland, das wäre durchaus ein interessanter Schritt.

Apple Ios 18 Siri Intelligence Header

Siri-Debakel: Die Kritik an Apple hört nicht auf

In ein paar Tagen startet die Apple Intelligence und mit dieser rückt auch Siri wieder in den Fokus von vielen…

20. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden8 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    kann mir vorstellen dass man da schnell das Design von Apple geklaut hat. es wird gemunkelt dass das iPhone Fold so auf den Markt kommen soll und wir wissen wie schnell und gut die Chinesen kopieren können..

    Antworten
  2. Hans 🪴
    sagt am

    Und wie hält man es zum telefonieren? Wohl im zugeklappten Zustand. Denn aufgeklappt ist es zu breit, um es in einer Hand zu halten. Andererseits ist es zugeklappt dann etwas zu kurz zum telefonieren.

    Antworten
  3. Stefan K. 💎
    sagt am

    Ok, das ist jetzt mal wirklich geil. Hoffe doch sehr, dass andere Hersteller diesen Formfaktor sich abschauen und hierzulande auf den Markt bringen. Könnte ich mir ernsthaft als Ersatz für mein Fold vorstellen, sollte es mal die Hufe strecken. 😮

    Antworten
  4. Manuel 🪴
    sagt am

    Cooles Telefon. Tatsächlich sehr schade, dass es Huawei nicht mehr in der Form gibt. Ich finde die Telefone der letzten Jahre Klasse und die Qualität scheint auch gut zu sein.
    Dieses hier ist spontan mal so ein Foldable, das mir richtig gut gefällt.

    Antworten
    1. Manfred ☀️
      sagt am zu Manuel ⇡

      Sehen wir hier etwa das neue iPhone Fold? :)

      Antworten
  5. Philipp 🍀
    sagt am

    Ganz geil, hätte Bock auf sowas.
    Schade, dass man die nicht wenigstens einfach mit google-android flashen kann (oder?)

    Antworten
    1. Manfred ☀️
      sagt am zu Philipp ⇡

      Bislang ging es mit etwas Bastelei. Aber Onlinebanking und Co. sollen wohl Schwierigkeiten darstellen.

      Antworten
      1. Harald 🍀
        sagt am zu Manfred ⇡

        Harmony OS und Emui machen keine Probleme mit Google oder Banking Apps.
        Das Pura X kommt allerdings mit Harmony OS Next und da laufen keine Android Apps, also wirds dann auch nichts mit Banking Apps.

        Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Huawei überrascht mit ungewöhnlichem Smartphone
Weitere Neuigkeiten
Hyundai Ioniq 5 N Detail
Hyundai Ionie 5 N: Günstigere Version des Elektroautos ist offiziell
in Mobilität
Congstar
congstar überrascht mit doppelter Rabattaktion für Zuhause-Tarife
in Provider
Das Apple iPhone 17 kommt besser als erwartet an
in Smartphones
Apple iOS 26.1 kommt: Das nächste Update geht in die Testphase
in Firmware und OS
Peugeot Licht Detail Header
Stellantis spricht von neuem „Meilenstein“ bei Elektroautos
in Mobilität
Apple Homepod 2023 Header
Der „ChatGPT-Speaker“ kommt: OpenAI greift Apple direkt an
in Smart Home
Ice 4 Baureihe 412
Pünktlichkeitsziele der Deutschen Bahn zeitlich verschoben
in Mobilität
Xbox Controller Header
Microsoft schickt die aktuelle Xbox ins Verderben
in Gaming
DHL erweitert Paketankündigungen auf vier Sprachen
in Dienste
Apple iPhone Fold kommt 2026 und soll der „Star“ des Lineups werden
in Smartphones