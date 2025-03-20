Huawei überrascht mit ungewöhnlichem Smartphone
Manchmal ist es schade, dass Huawei ohne die Google-Apps nicht mehr so wirklich in Deutschland relevant ist, denn sie bringen mittlerweile wieder spannende und neuartige Modelle auf den Markt, da man in China wieder ganz vorne mitspielt.
Heute hat man das Pura X vorgestellt und die technischen Daten sind jetzt nicht so relevant, wie auch das OS (HarmonyOS), da es nur für China bestätigt wurde. Aber ich finde den Formfaktor sehr ungewöhnlich und irgendwie auch sehr spannend.
Bei Foldables bevorzuge ich den Fold-Formfaktor, da mir der Flip-Formfaktor im Alltag keinen Mehrwert bringt (Display kaum größer, Smartphone nicht so hoch, aber viel dicker). Das neue Pura-Modell kombiniert die beiden Typen allerdings.
Das Huawei Pura X ist ein sehr breites Flip-Modell, was ich auf den ersten Blick gar nicht so schlecht finde. So ein Modell, mit aktueller Hardware und Android mit den Apps von Google für Deutschland, das wäre durchaus ein interessanter Schritt.
kann mir vorstellen dass man da schnell das Design von Apple geklaut hat. es wird gemunkelt dass das iPhone Fold so auf den Markt kommen soll und wir wissen wie schnell und gut die Chinesen kopieren können..
Und wie hält man es zum telefonieren? Wohl im zugeklappten Zustand. Denn aufgeklappt ist es zu breit, um es in einer Hand zu halten. Andererseits ist es zugeklappt dann etwas zu kurz zum telefonieren.
Ok, das ist jetzt mal wirklich geil. Hoffe doch sehr, dass andere Hersteller diesen Formfaktor sich abschauen und hierzulande auf den Markt bringen. Könnte ich mir ernsthaft als Ersatz für mein Fold vorstellen, sollte es mal die Hufe strecken. 😮
Cooles Telefon. Tatsächlich sehr schade, dass es Huawei nicht mehr in der Form gibt. Ich finde die Telefone der letzten Jahre Klasse und die Qualität scheint auch gut zu sein.
Dieses hier ist spontan mal so ein Foldable, das mir richtig gut gefällt.
Sehen wir hier etwa das neue iPhone Fold? :)
Ganz geil, hätte Bock auf sowas.
Schade, dass man die nicht wenigstens einfach mit google-android flashen kann (oder?)
Bislang ging es mit etwas Bastelei. Aber Onlinebanking und Co. sollen wohl Schwierigkeiten darstellen.
Harmony OS und Emui machen keine Probleme mit Google oder Banking Apps.
Das Pura X kommt allerdings mit Harmony OS Next und da laufen keine Android Apps, also wirds dann auch nichts mit Banking Apps.