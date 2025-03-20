Siri-Debakel: Die Kritik an Apple hört nicht auf

In ein paar Tagen startet die Apple Intelligence und mit dieser rückt auch Siri wieder in den Fokus von vielen Nutzern. Doch ausgerechnet hier sorgte Apple erst vor ein paar Tagen für negative Schlagzeilen, denn man musste Funktionen verschieben.

John Gruber sorgte für zusätzliche Kritik mit einem sehr negativen Beitrag und die Kritik sorgte auch intern für Aufsehen. Jetzt hat John Gruber nachgelegt, dieses Mal aber nicht so ausführlich, er verlinkt hier nur einen kurzen Beitrag bei Reddit.

Siri kann noch nicht einmal eine simple Frage wie „Was für ein Monat ist es?“ auf dem iPhone beantworten und mit iOS 18.4 (Beta), was die neue Apple Intelligence beinhaltet, wird es nicht besser. Auf „Was für ein Monat ist gerade?“ gibt es ein „Wir haben 2025“. Ein kurzes, aber treffendes Beispiel für den Stand von Siri bei Apple.

Siri wird wohl erst ab 2027 gut

Mit iOS 18.4 gibt es zwar eine sehr hübsche Animation für Siri, die Technik dahinter bleibt aber dumm. Alter Wein in neuen Schläuchen. Nutzt man aktuelle KI-Dienste wie ChatGPT und Gemini, dann wird der desaströse Zustand von Siri erst sichtbar.

Das wird jetzt eine gewaltige Aufholjagd für Apple, denn die neuen Funktionen, die 2026 bei Siri kommen, machen Siri noch nicht gut. Die wirklich gute Version von Siri steht erst für 2027 im Raum. Es könnte also über zwei Jahre dauern, bis Siri auch nur halbwegs einen Zustand erreicht, den wir von aktuellen KI-Diensten kennen.

In diesem Jahr gibt es daher eine frische Optik für die iPhones und auch iOS, Apple hofft sicher, dass das für 2025 und 2026 ausreicht und man dann 2027 breit ist.