Humane AI Pin: Der letzte Versuch steht an

Humane wollte mit dem AI Pin das KI-Gadget auf den Markt bringen, mit dem die Menschen diese Kategorie verknüpfen. Ähnlich wie es Apple mit dem iPhone vor ein paar Jahren gelungen ist, obwohl es schon lange vorher Smartphones gab.

Humane AI Pin wird deutlich günstiger

Doch die Kritik am Humane AI Pin war groß und er wurde nicht gekauft. Etwa ein halbes Jahr später versucht man das Projekt jetzt mit einer (vermutlich) letzten Offensive zu retten, denn man hat den Preis um ordentliche 200 Dollar gesenkt.

In einer Mail wirbt Humane damit, dass der Pin jetzt nur noch 500 Dollar kostet, der erste Monat (man benötigt ein Abo) inklusive ist und man hebt das Zeitfenster von 90 Tagen hervor, in dem man das Gadget ohne Risiko wieder zurückgeben kann.

Humane steuert wohl auf einen Exit zu

So gewinnt man natürlich Kunden, wenn man direkt betont, dass das Produkt in ihrer Hand womöglich so schlecht ist, dass man es umtauschen kann. Reicht das aus? Vermutlich nicht, aber es deutet sich hier seit Sommer sowieso ein Exit an.

Wenn ein hoher Preisnachlass (der vermutlich nicht einkalkuliert war und einen möglichen Gewinn verhindern dürfte) nicht ausreicht, dann wird es schwierig für Humane. Entweder die Investoren machen weiter mit oder man verkauft alles.

Ich gehe weiter davon aus, dass Humane ab 2025 den Besitzer wechseln, ein paar Mitarbeiter im neuen Unternehmen unterkommen und wir das Ende der Marke selbst sehen werden. Für die Gründer dürfte das jetzt die lukrativste Lösung sein.

