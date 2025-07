Hyundai bringt Android ab 2026 in die Autos

Hyundai hat uns letztes Jahr überrascht, als man sich doch für Android im Auto entschied. In den letzten Monaten etablierte sich Android Automotive als Basis für die Software beim Infotainmentsystem und Hyundai ist hier ebenfalls mit dabei.

Hyundai Pleos startet Anfang 2026

Genau genommen wird die Hyundai Motor Group eine neue Software-Plattform nutzen, der man jetzt einen Namen gegeben hat: Pleos Connect. Das ist übrigens ein Wortspiel aus „pleo“ (mehr) und „OS“ (Operation System, Betriebssystem).

Anfang 2026 geht es los, genau genommen wird die Software ab dem zweiten Quartal verteilt. Ziel ist, so Hyundai, dass Pleos bis 2030 in über 20 Millionen Fahrzeugen der Gruppe zum Einsatz kommt, das ist also die ganz große Zukunft.

Die Frage bei Android Automotive lautet meistens, ob die Google-Dienste mit von der Partie sind. In diesem Fall nicht, man nutzt AAOS, also die Open Source-Version von Android Automotive. Doch es gibt noch eine „Zusammenarbeit mit Google“.

Finale Details stehen noch aus, aber im Beitrag könnt ihr ein erstes Mockup sehen, welches Hyundai im Rahmen der Ankündigung geteilt hat. Mal schauen, welchen Store es gibt und wie das App-Angebot in den Autos von Hyundai aussieht. Ich bin kein großer Fan von AAOS, denn der Google Play Store ist die beste Anlaufstelle.

Doch grundsätzlich finde ich es gut, dass die Hyundai Motor Group diesen Weg geht, denn das Infotainmentsystem der Marken kann definitiv ein Upgrade vertragen.

