Hyundai überrascht mit neuer Software-Strategie
Im Sommer kündigte die Hyundai Motor Group noch stolz an, dass man die ganze R&D-Abteilung transformieren möchte und weiterhin auf eigene Software setzt. Ein gutes Jahr später folgt jetzt die Einsicht, dass man doch bei Google angeklopft hat.
Die Hyundai Motor Group, die aus Hyundai, Kia und Genesis besteht, setzt auf das Android Automotive Operating System, welches wir bereits von vielen Marken auf dem Automobilmarkt kennen. Im ersten Halbjahr 2026 soll es langsam losgehen.
Android Automotive: Mit oder ohne Google?
Die nächste Generation des Infotainments bei Hyundai, Kia und Genesis setzt auf Android, aber da gibt es bekanntlich immer eine spannende Frage. Setzt man auf Google oder nicht? Android Automotive kann man auch ohne Google integrieren.
Es ist, wie bei einigen anderen Marken, etwas komplexer. In der aktuellen Meldung spricht die Hyundai Motor Group von Google als Partner und die Autos werden auf Google Maps setzen, aber ich habe mal ein bisschen im Netz nach Details gesucht.
Vor ein paar Wochen wurde dieser Schritt genau genommen schon bestätigt, und zwar bei Genesis, ging aber unter. Und dort hieß es, dass man eine offene Version von Android Automotive und einen eigenen Store nutzt (keinen Google Play Store).
Dieser Ansatz erinnert an Audi oder Mercedes, aber es gab schon andere Marken, die es erst selbst angehen wollten und dann doch zu Google selbst wechselten. Die Auswahl an Apps ist bei Google besser, denn es gibt zwar Google Maps bei den Hyundai-Marken, aber wohl kein YouTube und auch andere Dienste fehlen dann.
Android Automotive: Google gewinnt gerade
Doch so langsam aber sicher kann man sagen, dass Google gewonnen hat und bald setzt fast jeder große Automobilhersteller in irgendeiner Form auf Android im Auto.
Weitere Details zur Implementierung bei der Hyundai Motor Group fehlen noch, es geht aber auch erst im zweiten Halbjahr 2026 mit dem ersten Serienfahrzeug los, das wird also alles noch zwei Jahre dauern. Ich finde den Schritt gut, auch wenn ich mir langsam Konkurrenz für Android Automotive wünsche, Google wird zu mächtig.
Doch Tesla wird sein OS geschlossen halten und selbst nutzen und das könnte in ein paar Jahren wie bei den Smartphones aussehen. Tesla ist quasi Apple (die iOS für ihr iPhone haben) und der Rest nutzt Android von Google. Dieses Ziel dürfte Google sicher auch verfolgen und im Moment scheint dieser Plan zu funktionieren.
Ohne den Artikel gelesen zu haben, wusste ich, dass es um Andoid geht. Die vier Punkte am Lenkrad haben es mir verraten. :-)
Diese nutzt Hyundai schon jetzt, auch ohne Android.
Wann kommt das Pixel Auto?
Ich finde die Software bei einem Auto gar nicht so wichtig. Gebt mir Carplay und gut ist. Ein Auto fährt man im besten Fall 10 Jahre, da ist die Software eher Nebensache. Wobei es sich mit E-Autos durchaus ändern kann, vermutlich wird hier Leasing für viele interessanter, da die Anschaffungskosten sehr hoch sind. Ich denke ohnehin das E-Autos erst einen Durchbruch haben werden, wenn man sich auf einen einheitlichen Akkustandard einigt, damit auch Wechselakkus möglich sind. Dann hätte man auch einen tatsächlichen Vorteil,im Vergleich zu Verbrennern.
Ich will nicht deinen gebrauchten Wechselakku. Keine Ahnung wie du das Teil behandelt hast. Also nein Wechselakku wird nicht kommen im globalen Maßstab.
E-Autos sind dem Verbrenner gegenüber in allen Bereichen im Vorteil, außer im Anschaffungspreis.
Eigentlich ist jeder Satz in deinem Beitrag von völliger Unkenntnis geprägt. Da stimmt wirklich nichts.
Wieso soll ich denn x Tausend Wechselakkus, in irgendeinem Lager, vorhalten, deren Tausch 10 Minuten dauert, wenn ich zukünftig in 10 Minuten den Akku lade?
Da die ganzen Assistenzsysteme nun mal vor allem Softwareseitig laufen, ist dies enorm wichtig. Denn das bestimmt bei jeder Fahrt, ob sie einen lässtigen Tempowarner haben der bei 1kmh überschreitung sie anmault oder dezent darauf hinweist. Ersteres ist bei Hyundai standart.