Hyundai überrascht mit neuer Software-Strategie

Im Sommer kündigte die Hyundai Motor Group noch stolz an, dass man die ganze R&D-Abteilung transformieren möchte und weiterhin auf eigene Software setzt. Ein gutes Jahr später folgt jetzt die Einsicht, dass man doch bei Google angeklopft hat.

Die Hyundai Motor Group, die aus Hyundai, Kia und Genesis besteht, setzt auf das Android Automotive Operating System, welches wir bereits von vielen Marken auf dem Automobilmarkt kennen. Im ersten Halbjahr 2026 soll es langsam losgehen.

Android Automotive: Mit oder ohne Google?

Die nächste Generation des Infotainments bei Hyundai, Kia und Genesis setzt auf Android, aber da gibt es bekanntlich immer eine spannende Frage. Setzt man auf Google oder nicht? Android Automotive kann man auch ohne Google integrieren.

Es ist, wie bei einigen anderen Marken, etwas komplexer. In der aktuellen Meldung spricht die Hyundai Motor Group von Google als Partner und die Autos werden auf Google Maps setzen, aber ich habe mal ein bisschen im Netz nach Details gesucht.

Vor ein paar Wochen wurde dieser Schritt genau genommen schon bestätigt, und zwar bei Genesis, ging aber unter. Und dort hieß es, dass man eine offene Version von Android Automotive und einen eigenen Store nutzt (keinen Google Play Store).

Dieser Ansatz erinnert an Audi oder Mercedes, aber es gab schon andere Marken, die es erst selbst angehen wollten und dann doch zu Google selbst wechselten. Die Auswahl an Apps ist bei Google besser, denn es gibt zwar Google Maps bei den Hyundai-Marken, aber wohl kein YouTube und auch andere Dienste fehlen dann.

Android Automotive: Google gewinnt gerade

Doch so langsam aber sicher kann man sagen, dass Google gewonnen hat und bald setzt fast jeder große Automobilhersteller in irgendeiner Form auf Android im Auto.

Weitere Details zur Implementierung bei der Hyundai Motor Group fehlen noch, es geht aber auch erst im zweiten Halbjahr 2026 mit dem ersten Serienfahrzeug los, das wird also alles noch zwei Jahre dauern. Ich finde den Schritt gut, auch wenn ich mir langsam Konkurrenz für Android Automotive wünsche, Google wird zu mächtig.

Doch Tesla wird sein OS geschlossen halten und selbst nutzen und das könnte in ein paar Jahren wie bei den Smartphones aussehen. Tesla ist quasi Apple (die iOS für ihr iPhone haben) und der Rest nutzt Android von Google. Dieses Ziel dürfte Google sicher auch verfolgen und im Moment scheint dieser Plan zu funktionieren.