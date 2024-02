Hyundai bringt neues (und günstiges) Elektroauto nach Europa

Hyundai hat ein neues Elektroauto für Europa geplant, mit dem man wohl auch mal preislich angreifen möchte, denn der Hyundai Casper kommt zu uns. Das Auto, welches auf dem i10 basiert, kennt man schon, bisher aber nur als Verbrenner.

Im Heimatland verkauft Hyundai den Casper also als Benziner, bei uns wird dieses Auto jedoch als vollelektrische (also umgebaute) Version kommen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass Hyundai hier das Ioniq-Branding für das Auto nutzen wird.

Hyundai peilt unter 20.000 Euro an

Da dürfte man, ähnlich wie beim Kona, einen klassischeren Namen wählen, wer weiß, vielleicht wird es auch der Hyundai Casper bleiben. Autocar hat den Erlkönig gesichtet und geht von einem Akku mit 35 kWh und ca. 200 km Reichweite aus.

An der Vorderachse gibt es wohl um die 85 PS mit einem Elektromotor und beim Preis peilt Hyundai laut Auto Moto aus Frankreich unter 20.000 Euro an. Es ist also ein direkter Angriff auf den elektrischen Citroën C1 und andere Elektro-Kleinwagen.

Hyundai denkt mittlerweile über Elektroautos unter dem Hyundai Ioniq 5 nach, also einen Hyundai Ioniq 2 zum Beispiel, aber das wird noch dauern. Der umgebaute Verbrenner soll also vermutlich die Zeit bis zu Plattform-Modellen überbrücken.

