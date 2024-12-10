Hyundai Inster: Preise für das günstige Elektroauto

Hyundai hat zwar noch keinen Ioniq 1 oder Ioniq 2 parat, diese dürften erst in ein paar Jahren kommen, aber man hat im Sommer einen neuen Inster angekündigt und dieser kommt auch nach Deutschland. Es fehlten aber bisher noch die Preise.

Diese hat Hyundai heute nachgereicht, es geht bei 23.900 Euro in Deutschland los. Dann gibt es aber auch nur die Version mit dem ganz kleinen Akku, die Version mit dem kleinen Akku startet bei 25.400 Euro. Basis sind hier Select und Trend bei der Ausstattung. Cross startet bei 29.100 Euro und Prime dann schon bei 30.100 Euro.

Auf den ersten Blick scheint die Basis durchaus okay zu sein, sie wurde jedenfalls nicht dreist gekürzt. Man muss Abstriche machen, keine Frage, aber das ist kein Preis, der nur lockt und bei dem man unbedingt eine Version höher wählen muss.

Spannend ist natürlich immer der Konfigurator, aber dieser ist bei Hyundai derzeit noch nicht online. Anfang 2025 soll es aber direkt losgehen und die Produktion ist noch für 2024 vorgesehen, der Konfigurator wird sicher bald starten. Klingt nach einem spannenden Elektroauto für 2025, das werde ich mir vielleicht anschauen.