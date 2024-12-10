Rivian soll eine echte Chance mit Elektroautos haben

Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Newcomer auf dem Automobilmarkt gesehen, denn die Transformation zur Elektromobilität und Digitalisierung bringt eine einmalige Chance für den Einstieg mit. Doch viele sind bereits gescheitert.

Es erinnert ein bisschen an die Anfänge der Smartphone-Ära, da gab es auch eine größere und buntere Auswahl an Geräten, mittlerweile hat sich das gelegt. Rivian gehört zu den Neulingen und Analysten gehen hier von einer echten Chance aus.

Rivian ist gut für die Zukunft aufgestellt

Die Marke für Elektroautos soll „enorme Marktchancen“ haben und ist im Feld der vielen Mitbewerber gut positioniert. Man hat Geld von Investoren, es gibt Deals mit Partnern wie Amazon und Volkswagen und man senkt die Kosten der neuen Autos.

Investoren gehen davon aus, dass Rivian die Kosten weiter optimieren und mit der R2-Generation richtig durchstarten wird. Aktuell baut man weniger als 50.000 Autos im Jahr, mit dem R2 sollen es dann über 200.000 Autos in Zukunft werden.

Rivian und VW als starke Partnerschaft

Doch vor allem der Deal mit Volkswagen soll eine „wegweisende Entwicklung für die Branche“ und große Chance für Rivian sein. Die Aktie von Rivian erreichte nach dieser Kaufempfehlung noch nicht ihr Hoch, aber sie legte wieder ordentlich zu.

Ich glaube zwar nicht, dass der Erfolg von Rivian sicher ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man im harten Umfeld gute Chancen hat. Doch die nächsten Jahre werden entscheidend, vor allem der globale Launch und dann auch der Rivian R3.