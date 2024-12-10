Mobilität

Rivian soll eine echte Chance mit Elektroautos haben

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Rivian R3 Front

Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Newcomer auf dem Automobilmarkt gesehen, denn die Transformation zur Elektromobilität und Digitalisierung bringt eine einmalige Chance für den Einstieg mit. Doch viele sind bereits gescheitert.

Es erinnert ein bisschen an die Anfänge der Smartphone-Ära, da gab es auch eine größere und buntere Auswahl an Geräten, mittlerweile hat sich das gelegt. Rivian gehört zu den Neulingen und Analysten gehen hier von einer echten Chance aus.

Rivian ist gut für die Zukunft aufgestellt

Die Marke für Elektroautos soll „enorme Marktchancen“ haben und ist im Feld der vielen Mitbewerber gut positioniert. Man hat Geld von Investoren, es gibt Deals mit Partnern wie Amazon und Volkswagen und man senkt die Kosten der neuen Autos.

Investoren gehen davon aus, dass Rivian die Kosten weiter optimieren und mit der R2-Generation richtig durchstarten wird. Aktuell baut man weniger als 50.000 Autos im Jahr, mit dem R2 sollen es dann über 200.000 Autos in Zukunft werden.

Rivian und VW als starke Partnerschaft

Doch vor allem der Deal mit Volkswagen soll eine „wegweisende Entwicklung für die Branche“ und große Chance für Rivian sein. Die Aktie von Rivian erreichte nach dieser Kaufempfehlung noch nicht ihr Hoch, aber sie legte wieder ordentlich zu.

Ich glaube zwar nicht, dass der Erfolg von Rivian sicher ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man im harten Umfeld gute Chancen hat. Doch die nächsten Jahre werden entscheidend, vor allem der globale Launch und dann auch der Rivian R3.

Xiaomi Yu7 Header

Xiaomi YU7 vorgestellt: Dieses Elektroauto ist wichtig für die Zukunft

Xiaomi orientiert sich beim Hochlauf der Elektromobilität an der Nummer 1 der Welt, an Tesla. Erst kam das Tesla Model…

9. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. pyxis_pediti 🎖
    sagt am

    Kein SUV 👍🏻, „glatte“ Karosserie 👍🏻, jetzt noch runde Radausschnitte, eine Front à la Golf 1 und ein Preis unter 20.000 € und das Auto wäre ein Selbstläufer.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Rivian soll eine echte Chance mit Elektroautos haben
Weitere Neuigkeiten
Spotify Logo Header 2024
Spotify optimiert das kostenlose Abo
in Dienste
Ps5 Pro Playstation Detail Header
Das leistet angeblich die PlayStation 6
in Gaming
Consorsbank
Consorsbank zahlt Girokonto-Neukunden bis zu 200 Euro Prämie
in Fintech
Neuer Nissan Micra hat einen offiziellen Preis
in Mobilität
Vodafone
Vodafone startet Danke-Deal für Internet-Bestandskunden
in Vodafone
Apple darf zufrieden sein: iPhone 17 kommt besser als iPhone 16 an
in Smartphones
Spider Man 2 Venom
Marvel: Neue Details zu zwei PlayStation-Spielen
in News
Xiaomi 17, 17 Pro und 17 Pro Max sind offiziell
in Smartphones
Volkswagen plant keinen neuen ID.4: VW ID Tiguan kommt 2026
in Mobilität
Citroen C3 Aircross Front
Citroën verspricht: Elektroauto zum Verbrenner-Preis
in Mobilität