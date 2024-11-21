Mobilität

Hyundai Ioniq 9: Das Flaggschiff für Elektroautos

| 3 Kommentare
Hyundai wollte das heute vorgestellte Elektroauto eigentlich als Ioniq 7 auf den Markt bringen, änderte diesen Plan jedoch mit der Zeit und entschied sich, dass es ein richtiges Flaggschiff und somit der Ioniq 9 wird (ein Ioniq 10 kommt nicht).

Hyundai Ioniq 9: Neuer SUV für 2025

Der große SUV nutzt die E-GMP als Plattform, die wir vom Ioniq 5 und Ioniq 6 kennen, und der 110,3 kWh große Akku sorgt für bis zu 620 km Reichweite. Was für eine absurde Akkugröße, das zeigt schon, wie ineffizient die großen SUVs sind.

Falls man einen Schnelllader mit 350 kW ansteuert, dann wird der Akku von 10 auf 80 Prozent in 24 Minuten geladen, wobei Hyundai keine konkrete Geschwindigkeit beim Laden nennt. Bei der Leistung kann man zwischen drei Versionen wählen.

Hyundai Ioniq 9 Front

Die Basis besitzt einen Elektromotor mit 160 kW am Heck, die Long-Range-Version einen weiteren mit 70 kW an der Frontachse und bei der Performance-Version wird dieser durch einen Elektromotor mit 160 kW ausgetauscht. Es gibt also 435 PS.

Für die 100 km/h benötigt der Hyundai Ioniq 9 dennoch über 5 Sekunden, was am Gewicht und Aufbau liegen dürfte. Mit einem Hyundai Ioniq 9 N rechne ich eher nicht, so ein Schiff eignet sich in meinen Augen jedenfalls nicht für die N-Reihe.

Hyundai Ioniq 9 Heck

In den USA startet der Verkauf im ersten Halbjahr 2025, der Hyundai Ioniq 9 wird erst danach zu uns nach Europa kommen. Hyundai sagt aber nicht, ob das noch 2025 oder erst 2026 passiert und natürlich hat man noch keine Preise genannt.

Im Innenraum gibt es hochwertige Materialien, die Seitenspiegel werden durch Kameras und OLED-Displays ersetzt und Hyundai setzt auf „Features on Demand“ beim Ioniq 9, viele Funktionen kann man sich hier also noch nachträglich kaufen.

Hyundai Ioniq 9 Innenraum

Der Hyundai Ioniq 9 ist also wie erwartet ein großer und geräumiger SUV, der sich an Familien richtet. Diese müssen aber sicher ein gutes Einkommen haben, denn das ist ein Luxus-SUV und das Pendant von Kia startet schon bei über 70.000 Euro.

Interessant finde ich, dass sich Hyundai bei der Ioniq-Reihe treu bleibt und die Serie wirklich immer sehr stark wie das Konzept aussieht. Beim Ioniq 9 ist das aber nicht mein Fall. Ich vermute aber, dass der Fokus komplett auf den USA und China liegt.

Nachtrag: Laut Hyundai Deutschland sind weitere Märkte für Ende 2025 geplant, der Ioniq 9 dürfte also in einem Jahr kommen. Und wir haben noch ein paar Specs.

Hyundai Ioniq 9 Specs

  1. P45 💎
    sagt am

    Was für ein häßliches Teil. Mit dem 5er haben sie doch gezeigt, dass sie Design „können“. Und dann bringen sie so einen verunglückten Panzer auf den Markt. Aber gut, der amerikanische und chinesische Geschmack weicht halt doch stärker vom mitteleuropäischen ab.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu P45 ⇡

      Ich glaube auch nicht, dass Hyundai beim Ioniq 9 zu sehr auf Europa geschaut hat, in China kann ich mir den aber sehr gut vorstellen und da wird man sicher damit angreifen.

      Antworten
    2. Tobias 🏅
      sagt am zu P45 ⇡

      Sieht doch genauso hässlich aus, wie der Rest des Hyundai-Portfolios. Hier nur nochmal in „extra hässlich“.

      Antworten

