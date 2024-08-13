Hyundai Ioniq 9: Das neue Elektroauto hat ein Datum

Der Hyundai Ioniq 9 steht als neues Flaggschiff für Elektroautos von Hyundai an, er hätte eigentlich mal als Hyundai Ioniq 7 starten sollen, wurde dann aber doch zum Top-Modell gemacht. Allerdings musste Hyundai die Ankündigung verschieben.

Jetzt scheint alles abgeschlossen zu sein, denn wie man aus Südkorea hört, wird die Ankündigung des Hyundai Ioniq 9 im Rahmen der L.A. Auto Show stattfinden. Die Automesse startet am 22. November, spätestens an diesem Tag ist es so weit.

Ich bin mal gespannt, ob die Serienversion dann auch noch dem Konzept für den SEVEN ähnelt, wenn es jetzt der NINE wird. Und wie sich der Hyundai Ioniq 9 vom Kia EV9 abhebt, bei Kia verkauft man das Pendant schon ab 80.000 Euro bei uns.