Volkswagen möchte „verbindliche Gesetzgebung“ für Elektroautos
Wenn es nach Oliver Blume von der Volkswagen AG geht, dann wäre es Zeit für eine „verbindliche Gesetzgebung, die klar in Richtung Elektromobilität geht“. Diese Branche denkt langzyklisch und da benötigt es jetzt „verbindliche Regelungen“.
Die aktuellen Probleme bei Bosch und Continental würde es dann „nicht in dieser Form“ geben, aber dazu muss „die Elektromobilität straff hochgefahren“ werden, so der VWAG-Chef in der Welt. Aber auch die Wettbewerbsfähigkeit muss dringend verbessert werden, denn in Deutschland gibt es weiter ein großes „Kostenproblem“.
E-Fuels sind nicht für den Massenmarkt
Mit Blick auf die EU-Regelungen sieht er 2025 als „hohe Hürde“, aber ab 2026 wird es für den Konzern entspannter, denn dann startet vor allem die neue Plattform für preiswerte Elektroautos wie den VW ID.2. Volkswagen kämpft darum, den „Anteil der Elektrofahrzeuge nach oben zu bringen“, damit keine Strafzahlungen folgen.
Und was ist mit dem neuen Kurs, der ab 2035 auch einen Fokus auf alternative Kraftstoffe legt? Das begrüßt Oliver Blume, aber eher mit Blick auf Porsche, denn der Porsche-Markenchef sieht sowas als Option für einen Porsche 911 in Zukunft.
Für den Massenmarkt sei diese Option aber quatsch, denn die verfügbare Menge wird nicht ausreichen. Elektroautos sind die kurzfristige Zukunft für das Klima und wenn man international nicht verlieren möchte, muss man mehr Druck machen.
Ganz so leicht ist es nicht, wenn andere Nationen (China) das mit extrem viel Subventionen pushen.
Zunächst, die in China produzierten Autos die hier verkauft werden, fahren GEWALTIGE Gewinne ein. Deswegen lassen BMW und inzwischen sogar Volkswagen ja vereinzelt Modelle in China produzieren. Das ist halt generell einfach ERHEBLICH günstiger.
Dabei geht es nicht nur um Arbeitslohn sondern auch um alles drum und dran, angefangen beim fast kostenlosen Industriestom dort, wo Deutschland eines der teuersten Länder ist.
Und in China wird sich auch niemand beschwerden, wenn die Produktion so automatisiert wie möglich abläuft, wo hier dann zehntausende Arbeitsplätze abgebaut werden müssten.
Und ja, letztlich sind auch die Umweltauflagen dort viel niedriger, egal wieviel Propaganda hier in den Medien betrieben wird, wie „sauber“ China doch ist, die Energieerzeugung und die Industrie dort ist es noch sehr lange nicht, davon kann jeder ein Lied singen, der nur mal in die nähe von China kommt und deren ganzen Smog abkriegt…
Die Sprüche der Deutsch-Chinesen in diversen Foren, dass bei ihnen in „Shanghai“ alles so schön sauber und leise geworden ist und alles „elektrisch“ läuft, sind nur das, lokal begrenzte Zustände für eine einzelne Vorzeigeregion. Von denen mag es sogar mehrere geben aber das entspricht am Ende eben dennoch nur einem winzigen Bruchteil der Bevölkerung.
Die Zahlen sprechen andere Bände. China ist größter CO2 Produzent der Welt, mit weitem Abstand und von Jahr zu Jahr steigend. Natürlich wollen auch die das verringern und dafür gibt es die ganzen Vorzeigeprojekte und wie Europäer lassen uns dann immer von den Größenordnungen blenden. Dabei muss einem einfach klar sein, Deutschland / Europa ist nun mal winzig im Vergleich, natürlich können dortige Solarparks zehn Mal so groß gebaut werden. Und? Wenn sie 100 oder gar 1000 Mal so groß sind und nicht alle zwei Wochen ein neues Kohlekraftwerk eingeweiht wird, dann können wir weiterreden. Ich finde es schlimm, wie hier immer alle auf diese Propaganda hereinfallen, ohne die Umstände zu berücksichtigen.
„Dabei geht es nicht nur um Arbeitslohn sondern auch um alles drum und dran, angefangen beim fast kostenlosen Industriestom dort, wo Deutschland eines der teuersten Länder ist.“
Exakt, daher wären ein paar Subventionen auch hier notwendig, das sagte ich doch?
„Und ja, letztlich sind auch die Umweltauflagen dort viel niedriger, egal wieviel Propaganda hier in den Medien betrieben wird, wie „sauber“ China doch ist, die Energieerzeugung und die Industrie dort ist es noch sehr lange nicht, davon kann jeder ein Lied singen, der nur mal in die nähe von China kommt und deren ganzen Smog abkriegt…“
Welche Propaganda? Wo informierst du dich denn? :D Ich kenne nur Medien, die das klar erwähnen. Natürlich ist die Lage in China schlimmer. Sie holen bei erneuerbaren schneller auf und liefern hier neue Technologien, weil sie das auch als Exportchance sehen, aber der Stand ist nicht gut, das streitet vermutlich keiner ab.
Jede E-Auto Seite propagiert mit voller Inbrunst China-E-Autos. Und die Kommentare und Artikel sind auch alle eindeutig, in China gibt es praktisch keine Umweltverschmutzung, alles ist super sauber, die Luft ist klar, die Autos sind viel besser und günstiger usw. usf. angefeuert wird das dann von deutschen(?) Kommentatoren, die angeblich in China leben oder letzens da waren und das so gesehen haben wollen.
Und wehe man sagt dann was dagegen und stell die Realität da, belegt durch Zahlen… Dann wird man ins Nirvana abgewertet, egal ob auf Reddit oder bei sowas wie den Elektroauto News.
Und selbst You Tuber wie Car Maniac sind davor nicht gefeit. Als er vor ein paar Wochen in China war hat er nicht nur den Unwissenden bzgl. der hier aufgerufenen Preise gespielt sondern mit den chinesischen Preisen Werbung gemacht, seither sind auch die China-Autos oft die besten… Besonders auffällig aktuell beim Voyah Dream Video, wobei die Kiste nun wirklich absolut nichts besonderes ist. So langsam merken das allerdings auch seine Fans, die Kommentare unter dem Video zeigen sich bestenfalls noch „verwundert“.
Himmel, ja, die Chinesen reißen noch nicht das, was viele schreiben/denken aber soooo extrem werden die nun in seriösen Medien auch nicht gehyped. … und Car Maniac is n Dulli.
Es gibt doch schon eine EU-Gesetzgebung, aber die Lobby will das doch wieder kippen. Dann sollte er sich mal dafür einsetzen, dass das Gesetz bleibt. VW will doch auch nach China verkaufen und die haben sich schon längst entschieden!
Sorry, aber sein Vorgänger hat doch schon die Weichen gestellt, bestimmt nicht immer ganz richtig, aber der hatte eine Vision!
