Hyundai könnte Preise der Elektroautos mit günstigeren Akkus senken

Die Akkus sind einer der größten Kostenfaktoren in Elektroautos, vor allem für die „klassischen“ Automarken, die keine Erfahrung damit haben und alles einkaufen. Daher gehen es einige Marken selbst an und die Hyundai Motor Group ist dabei.

Wie man aus Südkorea hört, wird Hyundai kommendes Jahr die Entwicklung eines eigenen Akkus abschließen, den man 2025 einführen möchte. Es handelt sich um günstigere LFP-Akkus und der Schritt dürfte die Preise der Elektroautos senken.

Wobei das natürlich nicht gesetzt ist, Hyundai könnte auch einfach eine höhere Gewinnmarge anstreben. Mit Blick auf die immer größere Konkurrenz, gehe ich aber eher davon aus, dass die kommenden Elektroautos attraktiver im Preis sind.

Doch nicht nur günstigere Preise sind ein Grund für so einen Schritt, es geht auch um die Unabhängigkeit von Akku-Unternehmen aus China. Diese Akkus sollen in erster Linie in den preiswerteren und kompakteren Elektroautos von Hyundai zum Einsatz kommen. Hyundai selbst wollte diesen Schritt bisher noch nicht bestätigen.

