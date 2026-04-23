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Volkswagen kündigt neuen VW ID Buzz für 2026 an

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Volkswagen hat im Rahmen der großen Upgrades für die Elektroautos im Konzern den elektrischen Bulli nicht vergessen und spendiert diesem ebenfalls ein Upgrade auf MEB+, spricht die optimierte Version der hauseigenen Elektro-Plattform.

Es gibt ein neues Infotainmentsystem mit Android Automotive als Basis und Apps, es gibt echtes One Pedal Driving, es gibt V2L, das Lenkrad hat wieder echte Tasten und es gibt eine neue „4MOTION“-Version für den VW ID Buzz Pro mit Allrad.

Damit bringt man die Leistung des VW ID Buzz GTX in den normalen VW ID Buzz und mit „Candy-Weiß/Kirschrot“ kann man auch das Kirschrot dort konfigurieren. Und es gibt die größere Anhängelast, wegen der viele den GTX gekauft haben.

Vermutlich wird man den VW ID Buzz GTX damit mittelfristig einstellen, denn das GTX-Branding stirbt bei Volkswagen aus und mit einem VW ID Buzz GTI rechne ich definitiv nicht. Der neue VW ID Buzz wird ab Sommer 2026 an Kunden geliefert.

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22. April 2026 | Jetzt lesen →

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  1. P45 🔅
    sagt am

    Aber der scheußliche Wabengrill vorne bleibt bestehen, furchtbar. Dabei hat man doch beim GTX gezeigt, dass es besser geht.

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