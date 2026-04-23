Firmware und Updates

Android 17: Google testet offiziell das große Herbst-Update

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Google News
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Die Entwicklung von Android 17 ist bei Google abgeschlossen, vor ein paar Tagen gab es die letzte Beta und wir warten jetzt, ob darin noch Fehler gefunden werden und wann die finale Version des Updates kommt. Vermutlich im Mai oder Juni.

Google macht direkt weiter und hat diese Woche die „Android 17 QPR1 Beta“ bei Reddit angekündigt und geht damit „in die nächste Runde“ der Entwicklung. Das wird der „Feature Drop“ für Android 17 sein, der dann im September erscheint.

Diese Beta ist ab sofort für alle unterstützten Pixel-Modelle verfügbar und Google fixt damit auch einige bekannte Fehler. Neue Funktionen wurden bisher noch nicht angekündigt, diese nennt Google aber meistens erst zum Release des Updates.

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23. April 2026 | Jetzt lesen →

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