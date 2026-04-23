Firmware und Updates

Apple überrascht mit Update auf iOS 26.4.2

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Apple veröffentlichte erst vor wenigen Tagen ein Update auf iOS 26.4.1, was nach einem größeren Update nicht ungewöhnlich ist. Doch auch darin gab es noch eine Sicherheitslücke, die Apple daher direkt und noch vor iOS 26.5 fixen musste.

Konkret werden iOS 26.4.2, iPadOS 26.4.2, iOS 18.7.8 und iPadOS 18.7.8 verteilt und Apple spricht es im Changelog nicht an, aber es geht um eine Sicherheitslücke, die das FBI nutzte, um alte Signal-Nachrichten nach dem Löschen der App zu sehen.

Für viele sicher egal, aber auch Updates für Sicherheitslücken sind wichtig, daher schaut direkt mal in euren Einstellungen nach, das Update wird dort angezeigt.

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