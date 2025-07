Hyundai plant exklusive Plattform für Premium-Elektroautos

Hyundai hat mit E-GMP eine durchaus gute Elektro-Plattform entwickelt und ist hier bei einigen Daten besser als die Konkurrenz in dieser Preisklasse. Daher wird die Plattform nicht nur für Hyundai selbst und Kia, sondern auch für Genesis genutzt.

Der GV60 ist ein Elektroauto, welches E-GMP nutzt und da steht zeitnah ein großes Update mit einem Facelift, wie beim Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6, an. Und nächstes Jahr folgt eine Magma-Version. Doch das war es dann auch schon mit E-GMP.

Premium-Elektro-Plattform für Genesis

Genesis wird die Plattform danach nicht für kommende Elektroautos nutzen, man hat eine eigene und exklusiv für Genesis entwickelte Plattform für die Zukunft der Marke bestätigt. Hyundai und Kia werden diese Basis vermutlich nicht nutzen.

So könnte sich Genesis als Premiummarke im Konzern abheben, denn Audi, BMW und Co. machen immer mehr Druck und E-GMP wurde so ausgelegt, dass man auch preiswertere Elektroautos entwickeln kann, das benötigt Genesis eher nicht.

Details zur neuen Plattform für Elektroautos soll es schon sehr zeitnah geben, so Genesis, sie wird dann die Basis für alle kommenden Modelle. Ich bin gespannt, wie sich die Plattform im Vergleich zu PPE (Audi), Neue Klasse (BMW) und Co. schlägt.

-->