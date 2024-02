Hyundai plant neue Marke für Elektroautos

Hyundai baut nicht nur Verbrenner zu Elektroautos um, man hatte auch sehr früh eine eigene und durchaus gute Plattform für Elektroautos parat. Um diese Modelle abzuheben, wurde das Ioniq-Branding zu einer eigenständigen Marke von Hyundai.

Hyundai legt Fokus voll auf China

Das kommt gut bei den Kunden an und daher möchte man das wiederholen, wenn auch (vorerst) nur in China. Wie man hört, plant Hyundai ein Joint Venture mit BAIC (Beijing Motor Corp.) und möchte hier eine neue Marke für Elektroautos aufbauen.

Ziel sei es, auf dem weltweit größten Markt für Autos (und Elektroautos) wieder mehr Präsenz zu bekommen, daher die Partnerschaft mit einem lokalen Player. Der Name ist noch unbekannt, bisher haben wir nur einen ersten Codenamen: OE RE.

Hyundai hat in den letzten Jahren den Anschluss in China verloren, obwohl man einst erfolgreich war (es hatte aber auch politische Gründe zwischen China und Südkorea). Laut Quelle möchte man das ändern und China rückt in den Fokus.

Hyundai hätte China fast verlassen

Bei Hyundai stand wohl im Raum, dass man den Markt komplett verlässt, doch man hat sich für das Gegenteil entschieden und greift an. China soll ein „Kernmarkt“ für die Hyundai Motor Group werden und der Fokus liegt voll auf den Elektroautos.

Hyundai greift dabei übrigens nicht auf Technik der Ioniq-Reihe und auch nicht auf das Design zurück, es wird eine komplett eigene Marke. Bisher ist noch unklar, ob die neue Marke für Elektroautos später auch global starten wird (ich vermute nicht).

