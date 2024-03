Hyundai zeigt Ioniq 6 in neuer Black Edition

Ich bin ja durchaus für Sondereditionen in Schwarz zu haben, da ich schwarze Technik mag, vor allem wenn sie auch noch matt ist. Daher sagt mir der neue Ioniq 6 in der „Black Edition“ von Hyundai durchaus zu, der jetzt vorgestellt wurde.

Diesen kann man bisher allerdings nur im Heimatland Südkorea bestellen, dann gibt es allerdings viele schwarze Elemente und auch eigene Felgen. Technisch ist das ein normaler Hyundai Ioniq 6, aber die Version erfordert eine höhere Ausstattung.

Bisher wissen wir nicht, wie und wann (oder ob) der Hyundai Ioniq 6 in der Black Edition zu uns kommt, aber Marken wie Audi und Co. sind damit erfolgreich, da sind diese Sondereditionen beliebt, ich würde also im Laufe des Jahres damit rechnen.

