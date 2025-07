Hyundai zeigt „Zukunft der N-Elektrofahrzeuge“

Hyundai hat mit dem Ioniq 5 N sein erstes Performance-Elektroauto auf den Markt gebracht und ist die Sache damit etwas anders angegangen. Ich konnte mir das Auto die letzten zwei Wochen anschauen, das Fazit dazu geht schon bald online.

Hyundai RN24 als neues Elektro-Konzept

Doch da hört es nicht auf, denn heute präsentierte Hyundai die „Zukunft der Hochleistungs-Elektrofahrzeuge“ mit einem Konzept namens „RN24“ im Rahmen des N Day 2024. Da wurde damals übrigens auch der Ioniq 5 N erstmals gezeigt.

Dieses sehr wilde Konzept zeigt die „zukünftige Richtung von Hochleistungs-N-Elektrofahrzeugen“, am Ende ist es laut Hyundai ein Ioniq 5 N kombiniert mit einem WRC-inspirierten Chassis. Es geht um ein kompaktes, leichtes Fahrzeugkonzept.

Hyundai möchte bei der nächsten Generation von Straßenfahrzeugen also wieder leichter und agiler werden, das ist ja durchaus eine Schwäche der Elektroautos, da der Akku im Unterboden viel wiegt. Interessant ist aber, dass der RN24 eine Vision für die „nahe Zukunft“ zeigt, so weit ist hier ein Serienprodukt also nicht entfernt.

Bei Hyundai hat man den Ioniq 5 N so sehr überarbeitet, dass zwar die 84 kWh im Unterboden bleiben, aber man konnte den Radstand verkürzen. Damit soll man ein ähnliches Fahrgefühl wie in einem Hyundai i20 N Rally1 Hybrid im Alltag bekommen.

Während der Hyundai Ioniq 5 N auf fast 2,3 Tonnen kommt, so sind es hier weniger als 1,9 Tonnen, die Leistung bleibt bei 175 + 303 kW (mit Boost). Es gibt auch ein Video:

