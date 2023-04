IKEA-App räumt eure Bude mit KI zum virtuellen Shoppen auf

IKEA bietet seit einer Weile eine Funktion namens „IKEA Kreativ“ in der eigenen App (und im Web) an, bei der man sich die Möbel in der erweiterten Realität in den Raum stellen kann. Bei Apple kann man sogar den Lidar-Sensor zum Vermessen nehmen.

Doch was, wenn da noch ein altes Möbelstück im Weg steht oder ihr vor der neuen Einrichtung zu faul wart und der Raum etwas Ordnung vertragen könnte? Da hilft euch jetzt KI, die Gegenstände entfernen kann (das funktioniert über die Cloud).

Laut IKEA hat man mit Geomagical Labs gearbeitet und eine KI so trainiert, dass sie für Innenräume optimiert wurde. IKEA gibt an, dass zum Beispiel die Genauigkeit bei der Größe eines Raumes bei bis zu 97 Prozent liegt. In der App wird dann eine 3D-Nachbildung des Raumes erstellt und auch die Beleuchtung wird berücksichtigt.

Ihr müsst also nicht euren Raum aufräumen und umstellen, einfach ein Foto im Weitwinkel machen, hochladen und danach könnt ihr die Möbel von IKEA frei im Raum platzieren. Und neben der App geht das auch über die Webseite von IKEA.

