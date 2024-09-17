INSPELNING: IKEA verkauft smarte Steckdose mit Stromzähler vorzeitig in Deutschland

IKEA plant, sein Smarthome-Angebot um einen neuen Smartplug zu erweitern. Das Gerät mit dem Namen „INSPELNING“ wurde bereits im Frühjahr 2024 in Schweden zusammen mit einer neuen Funktion zur Überwachung des Energieverbrauchs vorgestellt. In Deutschland kann man die smarte Steckdose mit Stromzähler bereits in einigen IKEA Filialen kaufen – für nur 9,99 Euro.

Ursprünglich war die Markteinführung für Oktober 2024 geplant, allerdings geht es nun doch schon früher los. Auf der IKEA-Webseite oder in der App findet man die Steckdose noch nicht direkt, aber es gibt einen Trick, diese dennoch in zahlreichen Filialen bereits zu finden bzw. erwerben zu können.

IKEA INSPELNING wird bereits verkauft

Die Artikelnummer von INSPELNING lautet 005.698.36. Diese könnt ihr in der Shop&Go-Funktion der IKEA-App manuell eingeben und so prüfen, ob bzw. in welcher Filiale die Steckdose bereits verkauft wird. Die Filiale muss dabei vor der Suche nach dem Produkt festgelegt werden.

Ein schneller Test zeigt, dass man derzeit in Berlin (3x), Braunschweig, Duisburg, Freiburg, Halle/Leipzig, Hannover, Kiel, Koblenz, Ludwigsburg, Siegen, Sindelfingen, Walldorf oder Würzburg Glück haben dürfte.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass IKEA-Produkte vor dem offiziellen Verkaufsstart in den Filialen oder in der App auftauchen. Dies deutet darauf hin, dass die Einführung auch im Onlineshop unmittelbar bevorstehen dürfte.

Zu bedenken gilt allerdings, dass die Energieüberwachungsfunktion auch softwareseitig in der IKEA Smart-Home-App freigeschaltet sein muss, um diese zu nutzen. Und auch wenn sich INSPELNING wie TRETAKT problemlos mit dem Philips Hue System koppeln lässt, heißt das nicht, dass dieses Feature dann nutzbar ist. Es wird also vorerst für die volle Funktionalität ein DIRIGERA-Hub benötigt.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.