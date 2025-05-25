News

IKEA verkauft jetzt auch Wärmepumpen

IKEA hat sich laut eigenen Angaben mit Svea Solar einen neuen Partner geholt und bietet erstmals Luft-Wasser-Wärmepumpen an. Damit will IKEA „das Leben zu Hause nachhaltiger“ gestalten und auch sehr „aktiv zum Klimaschutz beitragen“.

Man wirbt hier mit dem exklusiven Rabatt von 15 Prozent für IKEA Family und auch bis zu 70 % der Investitionskosten, die über staatliche Förderprogramme erstattet werden. Und IKEA gibt an, dass vor Ort entsprechende Experten beratend helfen.

Ihr bekommt also ein entsprechendes Angebot vor Ort, welches für euch angepasst wird, die Preise sind online nicht einsehbar. Es gibt aber schon eine neue Seite bei IKEA Deutschland, dort gibt es weitere Details zu den Wärmepumpen bei IKEA.

