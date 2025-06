Im Januar sehen wir „die Zukunft der Handhelds“

Die CES 2025 rückt näher und wird uns direkt nach dem Jahreswechsel viel neue Technik liefern, Gaming dürfte im kommenden Jahr ein großes Thema sein. Und Lenovo hat hier wohl einiges geplant, mit AMD, mit Valve und auch mit Microsoft.

Am 7. Januar findet ein Event mit dem Titel „Lenovo Legion x AMD: The Future of Gaming Handhelds“ statt und die geladenen Gäste versprechen große und wichtige Ankündigungen. Da wäre zum Beispiel Pierre-Loup Griffais von Valve. Er ist bei Valve für das Steam Deck und SteamOS verantwortlich, die Gerüchte stimmen also.

Lenovo hat einen Handheld mit SteamOS für 2025 geplant. Und auch Jason Ronald von Microsoft ist dabei, er kümmert sich um das Xbox-Ökosystem (Microsoft VP of Xbox Gaming Devices and Ecosystem), neben SteamOS kommt auch Windows.

AMD rundet das Lineup ab, es steht die neue Z2 Extreme-Generation an, welche die Handhelds im kommenden Jahr befeuern wird. Wir sehen also neue Hardware von Lenovo, das SteamOS von Valve für Drittanbieter, womöglich eine Windows-Oberfläche für Gaming bei Handhelds und direkt die neue Hardware von AMD.

