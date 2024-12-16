Gaming

Lenovo: Handheld-Pläne für 2025 bringen eine Überraschung mit

Autor-Bild
Von
|
Lenovo Legion Go S Steamos Leak

Lenovo hat neue Handhelds für 2025 geplant und vermutlich werden wir diese im Rahmen der CES in Las Vegas sehen. Was ist geplant? Nun, ich spreche hier ganz bewusst von der Mehrzahl, fangen wir zunächst mit dem an, was ich erwartet habe.

Bei Lenovo folgt man dem Erfolgsmodell von Nintendo oder Valve und packt laut Evan Blass ein OLED-Display in das neue Lenovo Legion Go. Bisher ist noch unklar, ob es auch frische Hardware gibt, aber diese wäre vorhanden, ich gehe davon aus.

Lenovo Legion Go Oled

Lenovo Legion Go mit OLED-Display (Bild: Evan Blass)

Spannender und überraschender finde ich aber die ganz neue Version des Lenovo Legion Go S, denn diese wird laut Evan Blass in zwei Versionen kommen und auf einer davon ist ein Steam-Button zu sehen. Lenovo setzt erstmals auf SteamOS.

Wir haben schon im Sommer erfahren, dass Valve eine Offensive mit SteamOS für andere Handhelds plant und damit Microsoft angreifen möchte, im Januar geht es dann vermutlich los und womöglich sind sogar Unternehmen wie Samsung dabei.

Lenovo Legion Go S Leak

Lenovo Legion Go S 2025 Leak (Bild: Evan Blass)

2025 wird ein sehr spannendes Jahr für Handhelds, die neue Nintendo Switch 2 steht an, Valve macht SteamOS für die Konkurrenz fit und Microsoft wird vermutlich auch einiges für Windows geplant haben. Der Markt ist also sehr hart umkämpft.

Im Falle des Lenovo Legion Go S bin ich gespannt, wofür sich Kunden entscheiden werden, da es vermutlich einmal SteamOS und einmal Windows gibt. Die Zahlen bei den Shops werden dann zeigen, welches OS die Kunden bei Handhelds wollen.

Xbox Controller Header

Microsoft beendet Ära der Xbox-Exklusivspiele

Die Strategie der Xbox-Spiele, die es auch für die Sony PlayStation oder Konsole von Nintendo gibt, ist derzeit noch etwas…

16. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Lenovo: Handheld-Pläne für 2025 bringen eine Überraschung mit
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Prisoners (Film)
in Kommentar
backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in backFlip
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität