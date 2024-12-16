Lenovo: Handheld-Pläne für 2025 bringen eine Überraschung mit

Lenovo hat neue Handhelds für 2025 geplant und vermutlich werden wir diese im Rahmen der CES in Las Vegas sehen. Was ist geplant? Nun, ich spreche hier ganz bewusst von der Mehrzahl, fangen wir zunächst mit dem an, was ich erwartet habe.

Bei Lenovo folgt man dem Erfolgsmodell von Nintendo oder Valve und packt laut Evan Blass ein OLED-Display in das neue Lenovo Legion Go. Bisher ist noch unklar, ob es auch frische Hardware gibt, aber diese wäre vorhanden, ich gehe davon aus.

Spannender und überraschender finde ich aber die ganz neue Version des Lenovo Legion Go S, denn diese wird laut Evan Blass in zwei Versionen kommen und auf einer davon ist ein Steam-Button zu sehen. Lenovo setzt erstmals auf SteamOS.

Wir haben schon im Sommer erfahren, dass Valve eine Offensive mit SteamOS für andere Handhelds plant und damit Microsoft angreifen möchte, im Januar geht es dann vermutlich los und womöglich sind sogar Unternehmen wie Samsung dabei.

2025 wird ein sehr spannendes Jahr für Handhelds, die neue Nintendo Switch 2 steht an, Valve macht SteamOS für die Konkurrenz fit und Microsoft wird vermutlich auch einiges für Windows geplant haben. Der Markt ist also sehr hart umkämpft.

Im Falle des Lenovo Legion Go S bin ich gespannt, wofür sich Kunden entscheiden werden, da es vermutlich einmal SteamOS und einmal Windows gibt. Die Zahlen bei den Shops werden dann zeigen, welches OS die Kunden bei Handhelds wollen.