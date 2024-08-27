In eigener Sache: Technische Probleme im Mitgliedersystem behoben
Bei unserem Mitgliedersystem von Steady waren nach der letzten Code-Änderung einige Probleme aufgetreten. Wir mussten daher reagieren und das Script kurzfristig von unserer Seite entfernen. Inzwischen wurde ein Fix eingespielt, der die Probleme beheben sollte.
Nach ersten Tests funktioniert alles wieder wie vorgesehen. Es sollten also alle Funktionen inklusive Werbefreiheit nach dem Login zur Verfügung stehen. Falls nicht, bitte kurz melden. Sorry für die kurze Unterbrechung und danke für eure Unterstützung!
Und wer noch nicht an Bord ist, findet hier alle weiteren Informationen.
Danke auch für die transparente Mitteilung.
Die Tage ohne Werbefreiheit und DarkMode haben mir echt gezeigt wie gerne ich euch unterstütze mit dem Abo.
@alle nicht Abonnenten: gerne mal ausprobieren. Es lohnt sich!
Dank dir :-)
Ich hab dank Werbeblocker keinen Unterschied bemerkt, freu mich aber weiterhin euch zu unterstützen (ihr seid die einzige Webseite für die ich bezahle ;) !)
Dem kann ich mich uneingeschränkt anschließen
War ungewohnt und dadurch echt nervig und ein weiterer Beweis das das Abo gut angelegt ist🤩🤩
Kann mich ebenfalls nur anschließen. Läuft seit Jahren problemlos und ohne Werbung echt top. Weiter so.
Der Ausfall des Systems war zwar durchaus ärgerlich, da es aber nicht in euren Händen lag und jetzt jahrelang einwandfrei lief, kann man das mal kurze Zeit verschmerzenn. Ich bin jedenfalls dankbar, dass es für kleines Geld überhaupt die Möglichkeit gibt.