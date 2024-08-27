In eigener Sache: Technische Probleme im Mitgliedersystem behoben

Bei unserem Mitgliedersystem von Steady waren nach der letzten Code-Änderung einige Probleme aufgetreten. Wir mussten daher reagieren und das Script kurzfristig von unserer Seite entfernen. Inzwischen wurde ein Fix eingespielt, der die Probleme beheben sollte.

Nach ersten Tests funktioniert alles wieder wie vorgesehen. Es sollten also alle Funktionen inklusive Werbefreiheit nach dem Login zur Verfügung stehen. Falls nicht, bitte kurz melden. Sorry für die kurze Unterbrechung und danke für eure Unterstützung!

Und wer noch nicht an Bord ist, findet hier alle weiteren Informationen.