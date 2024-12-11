Monument Valley 3: Dritter Teil jetzt für Android und iOS erhältlich

Es kommt nicht mehr häufig vor, dass wir Netflix buchen, genau genommen haben wir jetzt ziemlich genau ein Jahr pausiert. Doch im Dezember gab es ein paar gute Gründe, um mal wieder einen Monat zu buchen, Arcane ist da der Hauptgrund.

Ich wusste aber auch, dass Netflix ein Spiel eingekauft hat, welches ich mir auf dem iPad anschauen möchte, Monument Valley 3. Die ersten beiden Teile haben mir viel Spaß gemacht, leider gibt es den dritten Teil allerdings nur mit einem Netflix-Abo.

Ab sofort ist das Spiel für Android und iOS verfügbar und ich habe es am gestrigen Abend direkt auf dem iPad Pro installiert. Gespielt habe ich es noch nicht, aber Ziel ist, dass ich den dritten Teil in einem Monat abhake, da Netflix wieder verschwindet.