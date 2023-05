ING Banking-App verpfuscht: Die Wut der Kunden entlädt sich

Die ING hat es verbockt. Die mit über 9 Millionen Kunden drittgrößte Bank in Deutschland hat ihre Banking-App neu gestaltet und dabei kräftig daneben gegriffen. Die Kunden sind sauer und machen ihrem Frust Luft.

Bisher war ich gerne Kunde der ING. Das Gesamtpaket passte einfach, vor allem, weil man auch Konten für den Nachwuchs unkompliziert in der offiziellen Banking-App nutzen konnte. Damit ist nun Schluss, denn die Nutzung im Alltag hat sich erheblich verschlechtert. Aber der Reihe nach.

Die ING Banking-App wurde umgebaut. Eigentlich, so dachte man, ist nur die Position des Menüs gewandert. Von der Seite nach unten, wie man es von vielen Apps kennt. Die ING hat es aber wohl versäumt, diesen grundlegenden Umbau in der Praxis am aktiven Kunden zu testen. Die Anpassung führt nämlich dazu, dass einige Dinge jetzt komplizierter sind, als zuvor und das sogt für Frust.

Der Zugangswechsel ist jetzt beispielsweise im letzten Menüpunkt versteckt und erst nach einem zusätzlichen Tippen überhaupt nutzbar. Was nach einem Detail klingt, ist im Alltag schlicht nervig.

Android-User wurden mit diesen Anpassungen bereits im April „beglückt“ und seit dieser Woche müssen auch iOS-User mit den Neuerungen leben. Eines haben dabei beide Plattformen gemeinsam: Die Wut der Kunden entlädt sich.

ING verpfuscht Banking-App – Kunden sind wütend

Die App-Bewertungen der ING-Kunden kennen derzeit nur eine Richtung, nach unten. Jeweils seit dem Stichtag der Updates sammeln sich haufenweise negative Bewertungen bei Google Play und im Apple App Store. Auch in sozialen Netzwerken fällt das Feedback zu den Updates vielerorts sehr negativ aus.

Ich habe mir viele Meinungen dazu durchgelesen, schließlich wollte ich erstmal schauen, ob ich diesbezüglich eventuell etwas empfindlich reagiere. Dem scheint nicht so, zumindest bin ich nicht der einzige ING-Kunde, dem das Update missfällt.

Das sagen die ING-Kunden zum Update (Auszug):

Seit dem letzten Update ist das Menü zwischen Konten zu wechseln von einem Klick zum wechseln zu 3 geworden, indem man zwischen mehreren Menüpunkte wechseln muss bis man das Konto wechseln kann. Damit ist die App deutlich schlechter geworden als vorher. […] … Was aber deutlich verschlimmbessert wurde ist die Verwaltung mehrerer ING Zugänge. Was vorher schnell per Seitenmenü auswählbar war, muss nun umständlich über das Profil gesucht und eingestellt werden. Da ist noch Verbesserungspotential. […] Nach neusten Update wird mir das zweite Konto (Gemeinschaftskonto) nicht mehr angezeigt. Aus einer super App ist eine stark überladenes Produkt geworden. Schade. […] Leider, wie viele andere berichten, eine deutliche Verschlechterung. Ein gravierendes Beispiel: Die Vorschau im Girokonto. Früher ein Klick über den Buchungen und anstehende Zahlungen der nächsten Wochen wurden angezeigt. Jetzt werden hier Buttons angezeigt, die niemand braucht, außer ING, um Werbung zu platzieren. Die Vorschau ist nur über zusätzliche Klicks erreichbar. Eine Anpassung der Buttons wie in der Übersicht ist mehr als angebracht. Lange Ladezeiten (>20sec) kann ich bestätigen. […] Nach dem heutigen iOS Update habe ich nur Zugriff auf 1 von 3 Konten. Wie bitte füge ich die Konte wieder hinzu ? Und warum überhaupt verschwinden diese Konten einfach ? Tolle Aufgabe für die Freizeit…Danke ING! […] Deutliche Verschlechterung mit dem letzten Update. Der Wechsel zwischen verschiedenen Zugängen erfolgte zuvor komfortabel und übersichtlich über das Kontextmenü. Jetzt versteckt sich die Funktion umständlich hinter dem Profil-Button in der unteren Leiste, wo man im Profil-Bildschirm erst den Aufklappen auswählen muss. Das ist ein Klick mehr als zuvor. Die oft genutzte Vorschau-Funktion muss man auch erst suchen und ist ebenfalls einen Klick mehr über „Mehr…“ > „Vorschau“ erreichbar. […] Seit dem Update/neuen Design lädt die App sehr lange. Außerdem ist die App wesentlich bedienungsunfreundlicher geworden. Um zwischen mehreren Zugängen zu wechseln ist nun ein Klick mehr nötig. Außerdem öffnet sich das Menü auf der rechten Seite, was bei einhändiger Bedienung und Tippen mit dem Daumen unbequem ist. Schön wäre es, wenn die Konten aller Zugänge unter dem Auswahlpunkt „Konten“ aufgeführt werden könnten. […] Das aktuelle update hat die bisher sehr übersichtliche und zweckmäßige App für meinen Eindruck deutlich verschlechtert. Das passt nicht in die bisherige Weiterentwicklungshistorie und fällt mir sehr negativ auf. […] Leider werden einige Funktionen in der neuen Version in Untermenüs versteckt. Da könnte man einiges besser machen. Z.b. Wechsel zwischen mehreren ing zugängen. Sind jetzt drei Klicks und diese auch noch über den Bildschirm verteilt. […] Das Update der App ist euch leider nicht gelungen. Dafür gibt es von mir keine Sterne. Die Bedienbarkeit ist verwirrend und der Wechsel zwischen verschiedenen Konten ist jetzt viel zu umständlich geworden. Die Menüführung der vorherigen App war optimal. … und viele mehr, die sich alle ähnlich negativ lesen. – Quelle jeweils Google Play / Apple App Store / Facebook

Hoffen auf weiteres Update der ING Banking-App

Ich gehe fest davon aus, dass die ING bei den angesprochenen Problemen nachbessern wird. Ich kann und will mir zumindest nicht vorstellen, dass man das Kundenfeedback durch die Bank weg ignorieren wird.

Mir wäre es natürlich lieber gewesen, man hätte vorher die App intensiv getestet und Feedback der Nutzer eingeholt, anstatt solch eine Änderung direkt an Millionen Kunden zu verteilen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Thema noch mal aufgreife. Ich finde, über solch ein Vorgehen muss gerade in einem Techblog gesprochen werden.

Eure Meinung dazu ist in den Kommentaren gerne gesehen. Seid ihr mit dem Update der ING Banking-App zufrieden oder stört euch etwas?

