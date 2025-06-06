Insider: Samsung hat bei „Smartphones-Kameras aufgegeben“
Die bekannte Samsung-Quelle „Ice Universe“ (nennt sich jetzt „Ice Cat“) meldete sich diese Woche mit einem Eintrag bei X zu Wort und sprach darin davon, dass Samsung bei Smartphone-Kameras „aufgegeben“ hat. Große Schritte gibt es nicht.
Man wird den aktuellen HP2-Sensor bei der Hauptkamera beispielsweise noch bis zum Samsung Galaxy S27 Ultra nutzen und HP9-Sensor für die Tele-Kamera wird es nicht in die Galaxy-Reihe schaffen. Und auch sonst gibt es bei Samsung nicht mehr die aktuellste Technik, was man auch an anderer Stelle (wie Displays) sieht.
Samsung: KI und dünnere Smartphones
Grund ist ein Sparprogramm, daher gibt es immer wieder veraltete oder hauseigene und schlechtere (Exynos-Chips) Technik bei Samsung. Aktuell hofft man, dass die künstliche Intelligence (daher hat man mit der S25-Reihe auch die KI-Ära ins Leben gerufen) ausreicht, um die Verkaufszahlen stabil zu halten oder sogar zu pushen.
Etwas mehr KI, etwas dünner und etwas leichter, so lautet vorerst der Trend, denn dieser kostet nicht so viel. Das Samsung Galaxy S25 Edge leitete diesen Trend ein.
Eine Entwicklung, die man auch an anderer Stelle beobachten kann. Das liegt aber auch daran, dass die Sprünge (wie beim Display) nicht mehr so groß und dafür sehr teuer sind. Das mit der KI wirkt noch neu und frisch, auch andere Marken wie Apple oder Google setzen daher darauf, dass man mit Software-Neuerungen punktet.
Wenn das so ist werde ich Samsung nach 15 Jahren und 4 Smartphone Generationen definitiv den Rücken kehren. 2026 Pird es ein Pixel oder xiaomi.
das heisst früher oder später wird Samsung die Smartphonesparte im HighEnd Bereich dicht machen. mit Exynos für den Bereich versagen sie ja auch schon auf kompletter Linie und das Fastcharging ist gemessen an der Konkurrenz auch ein Witz.
Wenn, dann eher später. denn bisher verkaufen sie immer noch sehr viele Smartphones, auch im Highend-Bereich.
Denke ich auch. Der Sicherlich, die A-Reihe macht mit Sicherheit die Masse der Verkaufszahlen aus, aber der Umsatz wird über die S- und Z-Reihe gemacht. Das werden die nicht so schnell aufgeben, niemals.
Aber das lässt Kamera-technisch eher schlechtes für künftige Geräte erahnen. Es sei denn, Samsung wird künftig vermehrt bei Sony einkaufen in Sachen Sensoren.
Ich denke nicht, sie kaufen so selten wie möglich extern ein und nutzen auch immer seltener die intern beste Technik, da werden die OLED-Panels lieber an Apple und Google verkauft und das eigene Ultra muss mit einer alten Generation leben.
Meine Vermutung ist, dass die Marken jetzt alle auf den großen KI-Push hoffen, das habe ich auch bei den Vorab-Briefings der S24- und S25-Reihe gemerkt. Kamera, Laden, alles relativ egal, es ging fast nur um KI.
Vielleicht noch ein weiterer Push der Foldables.
Wobei die „gefühlt“ in den asiatischen Ländern deutlich beliebter sind und es dort auch wesentlich mehr Konkurrenz in dem Bereich gibt.