Insider: Samsung hat bei „Smartphones-Kameras aufgegeben“

Die bekannte Samsung-Quelle „Ice Universe“ (nennt sich jetzt „Ice Cat“) meldete sich diese Woche mit einem Eintrag bei X zu Wort und sprach darin davon, dass Samsung bei Smartphone-Kameras „aufgegeben“ hat. Große Schritte gibt es nicht.

Man wird den aktuellen HP2-Sensor bei der Hauptkamera beispielsweise noch bis zum Samsung Galaxy S27 Ultra nutzen und HP9-Sensor für die Tele-Kamera wird es nicht in die Galaxy-Reihe schaffen. Und auch sonst gibt es bei Samsung nicht mehr die aktuellste Technik, was man auch an anderer Stelle (wie Displays) sieht.

Samsung: KI und dünnere Smartphones

Grund ist ein Sparprogramm, daher gibt es immer wieder veraltete oder hauseigene und schlechtere (Exynos-Chips) Technik bei Samsung. Aktuell hofft man, dass die künstliche Intelligence (daher hat man mit der S25-Reihe auch die KI-Ära ins Leben gerufen) ausreicht, um die Verkaufszahlen stabil zu halten oder sogar zu pushen.

Etwas mehr KI, etwas dünner und etwas leichter, so lautet vorerst der Trend, denn dieser kostet nicht so viel. Das Samsung Galaxy S25 Edge leitete diesen Trend ein.

Eine Entwicklung, die man auch an anderer Stelle beobachten kann. Das liegt aber auch daran, dass die Sprünge (wie beim Display) nicht mehr so groß und dafür sehr teuer sind. Das mit der KI wirkt noch neu und frisch, auch andere Marken wie Apple oder Google setzen daher darauf, dass man mit Software-Neuerungen punktet.