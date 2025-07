INSPELNING: Smarte IKEA-Steckdose mit Stromzähler startet offiziell in Deutschland

IKEA erweitert sein Smarthome-Angebot um einen neuen Smartplug. Das Gerät mit dem Namen „INSPELNING“ war bereits vorzeitig in einzelnen Filialen zu bekommen und startet nun offiziell in den Verkauf – auch im IKEA Onlineshop ist sie gelistet. In Deutschland kann man die smarte Steckdose mit Stromzähler für 9,99 Euro erwerben.

Auch mit der INSPELNING lässt sich eine Fernbedienung oder ein Bewegungsmelder koppeln, um die Steckdose ein- oder auszuschalten. Es können dabei bis zu 10 Steckdosen mit einer Fernbedienung oder einem Bewegungsmelder verbunden werden.

Zu bedenken gilt: Auch wenn sich INSPELNING wie TRETAKT problemlos mit dem Philips Hue System koppeln lässt, heißt das nicht, dass das Feature der Energieüberwachungsfunktion dann nutzbar ist. Es wird also vorerst für die volle Funktionalität ein DIRIGERA-Hub benötigt.

