Instagram führt den Ruhemodus ein

Instagram nimmt bei mir mittlerweile Facebook-artige Züge an und pusht Dinge, die ich schon gesehen habe oder sogar Dinge, die gelogen sind (Person XY hat ein Reel geteilt, allerdings sind Personen dabei, die vorher nie ein Reel geteilt haben).

Das Vorgehen dahinter ist simpel: Ich soll in die App gelockt werden. Egal wie. Und daher finde ich es interessant, dass man diese Woche eine Funktion eingeführt hat, die genau das verhindert: Den Quiet Mode oder eben Ruhemodus in Deutschland.

Wobei erwähnt sein sollte, dass es diesen Ruhemodus aktuell nur in Englisch gibt und er nach und nach andere Länder erreichen soll. Was ist der Ruhemodus? Man kann diesen in den Einstellungen aktivieren und wird dann nicht mehr gestört.

Es gibt keine Benachrichtigungen mehr, der Aktivitätsstatus zeigt den Ruhemodus an und DMs werden mit einer automatischen Antwort beantwortet. Laut Meta hat man das vor allem für Teenager eingeführt, damit die eine kurze Auszeit haben.

