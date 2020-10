Instagram: So ändert ihr das Icon

Instagram feiert heute Geburtstag und hat passend zur Feier viele neue Icons in die App eingebaut. Die Einstellung dafür hat man allerdings ein bisschen versteckt.

Wichtig ist zunächst, dass ihr die aktuellste App von Instagram installiert habt, denn die Neuerung ist nur dort implementiert worden. Dann öffnet ihr die App, geht in die Einstellungen und wischt nach unten. Ihr solltet nun nach und nach 4 Emojis sehen, scrollt noch etwas weiter und Konfetti erscheint auf dem Display.

Danach öffnet sich ein Menü für das „App-Symbol“ und es gibt eine recht große Auswahl an Icons. Neben dem normalen Icon von 2016 gibt es die erste Version von 2010, die aktuellere Version von 2011, die viele von euch sicher auch noch kennen werden, das Original (was ich auch nicht kannte) und dann gibt es auch das Icon der Vorabversion, was sicher keiner von euch jemals gesehen hat.

Nach den Klassikern folgen noch ein paar neue Icons, unter anderem auch ein Pride-Icon, eine dunkle und helle Version, eine fast schwarze Version und mein neuer Favorit ist direkt Twilight geworden. Die neuen Icons sollten in der App für iOS und Android verfügbar sein – ich habe es bisher nur auf dem iPhone getestet.

Hinweis: In den Einstellungen ist davon die Rede, dass man das Icon nur „diesen Monat“ wechseln kann. Wir hoffen aber, dass diese Option dauerhaft bleibt.

