Intergalactic: Naughty Dog geht ganz neue Wege

Das nächste Spiel von Naughty Dog heißt Intergalactic und dürfte 2026 für die PS5 erscheinen. Es ist aber wohl nicht nur eine komplett neue Marke für das Studio, es soll auch ein Open World-Spiel werden, bisher setzte man auf sehr lineare Spiele.

Im Podcast von „MinnMax“, wo man schon vor dem ersten Trailer ein paar Details zum Spiel anteaserte, wurde jetzt verraten, dass Naughty Dog ein Vorbild hatte, nämlich Elden Ring. Das Spiel zeichnet sich vor allem durch sehr viel Freiheit ab.

In der Open World von FromSoftware liegt der Fokus auf dem Erforschen der Welt und weniger auf dem Abhaken von Dingen, die einem das Spiel auf einer Karte vorgibt. Und das macht Elden Ring in meinen Augen wirklich gut. Intergalactic soll den Fokus auch sehr stark auf die Freiheit und das Erforschen des Planeten legen.

Ich bin gespannt, ob das gelingt, denn Naughty Dog gehört für mich zu den besten Entwicklerstudios, aber das liegt vor allem daran, dass man sehr gut darin ist, eine lineare Geschichte zu erzählen. Gelingt das bei Intergalactic ebenfalls? Werden wir sehen, hoffentlich gibt es im Laufe des Jahres noch ein paar mehr Details dazu.