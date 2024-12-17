Gaming

Intergalactic: Plot von Naughty Dog schon im Internet aufgetaucht?

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Intergalactic The Heretic Prophet

Naughty Dog präsentierte vor ein paar Tagen das nächste Spiel des Studios und es gibt auch eine ganz neue Marke, nämlich Intergalactic. Aktuell macht bereits der Plot von „The Heretic Prophet“, so der Titel des ersten Spiels, die Runde im Netz.

Doch was ist am Leak dran? Nichts, so Jason Schreier. Also keine Sorge, das hat sich jemand ausgedacht und als Gerücht geteilt, wir sparen uns an dieser Stelle den Link zu 4Chan, da es eine sehr offensichtliche Falschmeldung zum neuen Spiel ist.

Komplett abwegig sind solche Leaks nicht, bei The Last of Us Part 2 machte ein Teil des Plots, der massive Spoiler enthielt, auch vorher die Runde. Doch Intergalactic ist sicher noch viele Monate von einem Release entfernt, da man es bisher ganz gut geheim halten konnte, wird das Naughty Dog sicher auch noch eine Weile gelingen.

Far Cry 6

Far Cry 7: Insider spricht von großen Veränderungen

Tom Henderson von Insider Gaming ist eine gute Quelle, wenn es um Sony und die PlayStation oder um Ubisoft geht.…

17. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Die waren mal so genial aber scheinbar hat Naughty Dog sich langsam überlebt.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Intergalactic: Plot von Naughty Dog schon im Internet aufgetaucht?
Weitere Neuigkeiten
Ice 4 Baureihe 412
Pünktlichkeitsziele der Deutschen Bahn zeitlich verschoben
in Mobilität
Xbox Controller Header
Microsoft schickt die aktuelle Xbox ins Verderben
in Gaming
DHL erweitert Paketankündigungen auf vier Sprachen
in Dienste
Apple iPhone Fold kommt 2026 und soll der „Star“ des Lineups werden
in Smartphones
Polestar 2 Laden Elektro Bauhaus Header
Elektromobilität: Fast 5.000 Kommunen ohne Infrastruktur
in Mobilität
PAYBACK wird zum Kundenkarten-Wallet
in Handel
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Prime Video erweitert Angebot um Filme in Deutscher Gebärdensprache
in News
1822direkt
1822direkt: Zinserhöhung beim Festgeldkonto
in Fintech
Silent Hill f angezockt: Der Horror ist zurück
in Gaming
DR.SIM korrigiert den 100-GB-Preis
in Tarife