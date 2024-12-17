Intergalactic: Plot von Naughty Dog schon im Internet aufgetaucht?

Naughty Dog präsentierte vor ein paar Tagen das nächste Spiel des Studios und es gibt auch eine ganz neue Marke, nämlich Intergalactic. Aktuell macht bereits der Plot von „The Heretic Prophet“, so der Titel des ersten Spiels, die Runde im Netz.

Doch was ist am Leak dran? Nichts, so Jason Schreier. Also keine Sorge, das hat sich jemand ausgedacht und als Gerücht geteilt, wir sparen uns an dieser Stelle den Link zu 4Chan, da es eine sehr offensichtliche Falschmeldung zum neuen Spiel ist.

Komplett abwegig sind solche Leaks nicht, bei The Last of Us Part 2 machte ein Teil des Plots, der massive Spoiler enthielt, auch vorher die Runde. Doch Intergalactic ist sicher noch viele Monate von einem Release entfernt, da man es bisher ganz gut geheim halten konnte, wird das Naughty Dog sicher auch noch eine Weile gelingen.