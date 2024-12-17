Far Cry 7: Insider spricht von großen Veränderungen

Tom Henderson von Insider Gaming ist eine gute Quelle, wenn es um Sony und die PlayStation oder um Ubisoft geht. Heute lieferte er uns Details zu Ubisoft, denn es gibt Neuigkeiten zum nächsten Far Cry. Wobei es nicht nur ein neues Spiel gibt.

Far Cry: Zwei neue Spiele in Entwicklung

Laut Quelle sind zwei Spiele in Entwicklung, die vorher als ein Projekt bei Ubisoft genehmigt wurden, welches den Codenamen „Talisker“ hatte. Jetzt gibt es zwei Spiele und das nächste Hauptspiel (also Far Cry 7) heißt demnach „Blackbird“.

Die Idee ist, dass man 24 echte Stunden (72 Stunden im Spiel) hat, um das Spiel zu beenden und seine Familie zu retten. Das zweite Spiel ist ein „extraktionsbasierter Shooter“ mit dem Codenamen „Maverick“, welches intern wohl als nicht sicher gilt.

Ubisoft hat in den letzten Monaten einige Probleme und es wäre denkbar, dass man das zweite Spiel streicht, bisher ist es allerdings noch in Entwicklung. Beide Spiele sollten ursprünglich mal 2025 kommen, wurden aber bereits auf 2026 verschoben.

Laut Tom Henderson haben die Entwickler viele Dinge überarbeitet, die Bewegung, das Waffensystem, alles wurde überdacht und angepasst. Wir wissen nicht, wann Ubisoft das nächste Far Cry ankündigt, aber 2025 gilt als durchaus wahrscheinlich.