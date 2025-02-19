Ionity: Neuer Partner für mehr Ladesäulen-Standorte

Ionity hat sich einen neuen Partner für Schnellladesäulen gesichert, denn man will langfristig mehrere Standorte von L’Osteria präsent sein. Es handelt sich hier um eine „strategische Partnerschaft“, die bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein soll.

Der Anfang wurde bereits gemacht, und zwar im Großraum Frankfurt, insgesamt will man an 15 L’Osteria Standorten in Deutschland und Österreich vertreten sein. Es handelt sich hier um High-Power-Charging-(HPC)-Ladestationen von Ionity.

Strategische Partnerschaften wie diese sind entscheidend für den Erfolg der Verkehrswende in Deutschland. Nur durch die enge Zusammenarbeit von Ladenetzbetreibern, Kommunen und Standortpartnern kann die Ladeinfrastruktur effizient ausgebaut und attraktive Ladeoptionen geschaffen werden. Das macht Elektromobilität für alle zugänglicher und attraktiver.

Die Ionity GmbH ist eine Gesellschaft, die ein Netz von Ladestationen für Elektroautos entlang der europäischen Autobahnen betreibt.