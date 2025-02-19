Mobilität

Ionity: Neuer Partner für mehr Ladesäulen-Standorte

Ionity hat sich einen neuen Partner für Schnellladesäulen gesichert, denn man will langfristig mehrere Standorte von L’Osteria präsent sein. Es handelt sich hier um eine „strategische Partnerschaft“, die bis Mitte des Jahres abgeschlossen sein soll.

Der Anfang wurde bereits gemacht, und zwar im Großraum Frankfurt, insgesamt will man an 15 L’Osteria Standorten in Deutschland und Österreich vertreten sein. Es handelt sich hier um High-Power-Charging-(HPC)-Ladestationen von Ionity.

Strategische Partnerschaften wie diese sind entscheidend für den Erfolg der Verkehrswende in Deutschland. Nur durch die enge Zusammenarbeit von Ladenetzbetreibern, Kommunen und Standortpartnern kann die Ladeinfrastruktur effizient ausgebaut und attraktive Ladeoptionen geschaffen werden. Das macht Elektromobilität für alle zugänglicher und attraktiver.

Die Ionity GmbH ist eine Gesellschaft, die ein Netz von Ladestationen für Elektroautos entlang der europäischen Autobahnen betreibt.

Peugeot E 3008 Header

Peugeot spendiert Elektro-SUVs mehr Power

Peugeot erweitert in den kommenden Wochen das Angebot bei zwei neuen SUVs im Lineup, denn der Peugeot e-3008 und Peugeot…

18. Februar 2025 | Jetzt lesen →

2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Iceman ☀️
    sagt am

    Hab das schon in Langenfeld gesehen

    Antworten
  2. Stefan 🌟
    sagt am

    Plötzlich wird Ladegeschwindigkeit zum Problem, wenn man mit laden schneller fertig ist als die Pizza gegessen ist ;)

    Antworten

