iOS 18.3.2 ist da: Apple verteilt „wichtiges“ Update

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt kam das Update sogar schneller, als von vielen vermutet. Apple verteilt ab sofort iOS 18.3.2 und darüber hinaus übrigens auch iPadOS 18.3.2, macOS 15.3.2, tvOS 18.3.1 und visionOS 2.3.2 ist auch dabei.

Apple gibt an, dass man ein Problem mit der Wiedergabe von Streaminginhalten behoben hat, geht hier aber nicht weiter ins Detail. Falls ihr Probleme hattet, dann wäre es jedoch möglich, dass die neuen Updates die Lage bei euch verbessern.

Doch es ist in erster Linie ein Sicherheitsupdate und diese stuft Apple immer als wichtig ein, man sollte also nicht zu lange warten. Details zur Sicherheitslücke (oder den Sicherheitslücken) gibt es bisher nicht sind mittlerweile auch bei Apple online.