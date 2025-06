iOS 18.4 ist fertig: Apple streicht eine wichtige Funktion bei uns

Apple drohte vor ein paar Monaten damit, dass man die Apple Intelligence nicht in die EU bringt, da ihnen der Digital Markets Act doch noch Sorgen bereitet. Doch sie ist zu wichtig und daher startet die KI (wenn auch unfertig) mit iOS 18.4 im April.

Diese Woche kam der Release Candidate von iOS 18.4 und falls Apple die Funktion nicht noch in letzter Minute aktiviert, dann fehlt eine entscheidende Neuerung, die man für iOS 18 angekündigt hat: iPhone Mirroring. Apple zieht also teilweise das durch, was man im Juni 2024 ankündigte. Man benachteiligt jetzt die EU-Nutzer.

Für mich ehrlich gesagt eine der besten Funktionen, die man für iOS 18 ankündigte und es ärgert einen als Nutzer, dass das fehlt. Apple achtet in erster Linie auf sich und nicht auf die Nutzer und das ist wohl ein kleiner Vorgeschmack auf die Zukunft.

Die EU möchte, dass Apple sogar noch offener wird, da gehe ich davon aus, dass Apple in Zukunft einfach Funktionen in der EU deaktivieren wird, bei denen man sich unsicher ist. Bei iOS wird es also zwei Versionen geben, eine globale und eine für die EU. Man kann nur hoffen, dass das keine dauerhafte Lösung für Apple ist.

-->