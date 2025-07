iOS 18.5 kommt: Apple geht den nächsten Schritt

Apple testet seit einigen Tagen die erste Beta von iOS 18.5 (und weiteren Updates) mit den Entwicklern. Diese Woche gab es die zweite Beta und parallel dazu hat man jetzt die erste Public Beta veröffentlicht. Wer möchte, der darf jetzt also testen.

Wobei sich das bei iOS 18.5 vermutlich nicht lohnt, denn das Update beinhaltet bisher kaum Neuerungen und nur sehr kleine Änderungen. Obwohl es ein Punkt-Update ist, wirkt es so, als ob das eher ein kleines Bugfix-Update werden könnte.

Apple kann natürlich jederzeit neue Funktionen in der Beta-Phase hinzufügen, bis zur finalen Version (die im Mai erscheinen dürfte) ist noch viel Zeit. Der Fokus von Apple liegt aber vermutlich auf iOS 19, was wir dann schon im Juni sehen, so viel wird sich bei iOS 18 also nicht mehr tun. Die Entwicklung ist weitestgehend beendet.

-->