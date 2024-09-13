iPadOS: Alternative App-Downloads und neue Browser-Optionen

Ab dem 16. September 2024 können Nutzer wie bereits angekündigt in der Europäischen Union iPadOS-Apps nicht nur über den App Store, sondern auch über alternative Vertriebskanäle herunterladen.

Dies ist Teil der aktualisierten App Review Guidelines, die nun auch iPadOS in den Bereich der Notarisierung einbeziehen. Für Entwickler, die die Ergänzung für alternative Bedingungen in der EU unterzeichnet haben, werden die ersten jährlichen Installationen von iPadOS gezählt und die reduzierte Provision für den App Store tritt in Kraft.

Eine wichtige Neuerung betrifft die Verwendung alternativer Browser-Engines in iPadOS-Apps. Ab diesem Zeitpunkt können Entwickler verschiedene Browser-Engines in ihre Apps integrieren, was bisher nicht möglich war. Außerdem werden die historischen Installationsberichte in App Store Connect, die zur Berechnung von Gebühren herangezogen werden können, künftig auch iPadOS-Daten enthalten.

Entwickler, die ältere Versionen der relevanten Vereinbarungen unterzeichnet haben, wie z. B. die Beilage für alternative Bedingungen oder die Browser-Engine-Vereinbarungen, sollten sicherstellen, dass sie die neuesten Versionen unterzeichnen, so lässt es Apple verlauten. Diese unterstützen jetzt offiziell iPadOS und stellen sicher, dass alle neuen Funktionen und Bestimmungen abgedeckt sind.