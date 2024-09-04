iPhone 16 (Pro) mit Kamera-Knopf: Apple hat eine Lösung für Cases

Apple wird mit der iPhone 16-Reihe einen Kamera-Knopf unter dem Siri-Knopf einführen, so heißt es mittlerweile von vielen Quellen. Und die Cases für das Event am kommenden Montag sind fertig, die Drittanbieter haben bereits vorproduziert.

Auf der Seite der Hüllen findet man eine Aussparung für den Kamera-Knopf, das nötig ist, denn Apple hat angeblich einen kapazitiven Knopf verbaut. Er reagiert also auch auf Toucheingaben, die man für den Zoom oder andere Dinge nutzen kann.

Drittanbieter müssen daher eine Lücke lassen, aber aus China hört man, dass die Cases von Apple ohne eine solche kommen. Apple hat eine Lösung gefunden, wie man die Funktionen der Taste nutzen und auf eine Lücke im Case verzichten kann.