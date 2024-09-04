Smartphones

iPhone 16 (Pro) mit Kamera-Knopf: Apple hat eine Lösung für Cases

Autor-Bild
Von
|
Apple Feingewebe Case Iphone 15 Pro Header

Apple wird mit der iPhone 16-Reihe einen Kamera-Knopf unter dem Siri-Knopf einführen, so heißt es mittlerweile von vielen Quellen. Und die Cases für das Event am kommenden Montag sind fertig, die Drittanbieter haben bereits vorproduziert.

Auf der Seite der Hüllen findet man eine Aussparung für den Kamera-Knopf, das nötig ist, denn Apple hat angeblich einen kapazitiven Knopf verbaut. Er reagiert also auch auf Toucheingaben, die man für den Zoom oder andere Dinge nutzen kann.

Drittanbieter müssen daher eine Lücke lassen, aber aus China hört man, dass die Cases von Apple ohne eine solche kommen. Apple hat eine Lösung gefunden, wie man die Funktionen der Taste nutzen und auf eine Lücke im Case verzichten kann.

Apple Iphone 16 Pro Farbe 2025 Leak

Apple iPhone 16 Pro: Das soll die neue Farbe sein

Apple wird wohl drei der aktuellen Farben beim iPhone 16 Pro überarbeiten. Das Schwarz wird dunkler, der Naturton wird grauer…

2. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / iPhone 16 (Pro) mit Kamera-Knopf: Apple hat eine Lösung für Cases
Weitere Neuigkeiten
Pillen Apotheke Medizin Medikament
E-Rezept-App: Mehr als 2,5 Millionen Downloads
in Marktgeschehen
Aldi Talk
ALDI TALK erweitert Sortiment um Internetlösung für Zuhause
in News
Amazon listet die neuen Apple-Geräte
in Handel
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
1und1 Header Logo
1&1: Störung im Mobilfunknetz am Warntag
in 1und1
Dyson kündigt neuen Saugroboter an und will es besser machen
in Smart Home
Erweiterung der ePA: Push-Nachrichten und elektronischer Medikationsplan geplant
in Dienste
Disney Plus Icon Header
Disney+ senkt Preise für Neukunden
in Dienste
Blaupunkt E Bike Henri Klapp Offen Scaled
Neue Sammelpflicht für Altbatterien vorgesehen
in News
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Heute ist Warntag 2025: Um 11 Uhr Großalarm-Test in Deutschland
in Dienste