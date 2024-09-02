Smartphones

Apple iPhone 16 Pro: Das soll die neue Farbe sein

Apple Iphone 16 Pro Farbe 2025 Leak

Apple wird wohl drei der aktuellen Farben beim iPhone 16 Pro überarbeiten. Das Schwarz wird dunkler, der Naturton wird grauer und Weiß dürfte so bleiben. Doch Blau wird gestrichen und wir bekommen in diesem Jahr einen neuen Goldton.

Und da liefert uns 9TO5Mac jetzt ein erstes Bild, welches diese Farbe zeigen soll. Es ist kein offizielles Bild von Apple, stammt aber angeblich von einer Quelle, die schon beim iPhone 15 Pro ablieferte. Demnach wäre das also die neue Farbe:

Apple Iphone 16 Pro Gold Farbe

Es machte mal Desert Titanium als Name die Runde und das würde doch ganz gut dazu passen. Außerdem erinnert das an die neuen Farben der Beats-Kopfhörer und man sieht bei Apple und Beats auch gerne Ähnlichkeiten bei der Farbauswahl.

Dieser Leak zeigt uns übrigens auch eine Aussparung unter der Siri-Taste, aber das ist keine Überraschung mehr, denn das wird eine neue Kamera-Taste in diesem Jahr sein. In einer Woche wissen wir mehr, dann findet das Apple Event um 19 Uhr statt.

  1. RoyBer 🌟
    sagt am

    Ich bin gerade nicht im Bilde, kann irgendjemand irgendwie mal zusammenfassen oder mir einen Link geben, was sich beim normalen 16 ändern soll? Im Gegensatz zum 15.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu RoyBer ⇡

      Kameraanordnung, Kameras selbst eher nicht so viel, Action Button kommt auch, OLED, aber es bleibt bei 60 Hz, und neuer A19 (nicht Pro), damit auch hier die Apple Intelligence läuft.

      Antworten
      1. RoyBer 🌟
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Danke 🙏

        Antworten

