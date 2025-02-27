Smartphones

Apple iPhone 16e: So viel Akku steckt im Gerät

Das Apple iPhone 16e hat viele Schwächen, sehr viele, aber es hat eine Stärke, die Akkulaufzeit. Es ist die bisher längste Akkulaufzeit eines iPhones mit 6,1 Zoll und schlägt sogar das normale iPhone 16. Doch woran liegt es? Am neuen Modem?

iPhone 16e: Größerer Akku im Gerät

Apple wirbt zwar damit und das hauseigene C1-Modem wird einen Einfluss haben, aber am Ende ist es natürlich die Akkugröße. Erste Reviews sind da und Dave2D hat verraten, dass im Apple iPhone 16e ein ordentlicher Akku mit 3.961 mAh steckt.

Das iPhone 16 kommt auf 3.561 mAh, damit ist also die bessere Akkulaufzeit zu erklären. Wie groß der Einfluss des Modems ist, ist allerdings unklar. Im iPhone 16 Pro stecken 3.582 mAh und das hat eine noch bessere Akkulaufzeit als das 16e.

Apple C1: Noch nicht für Pro-Modelle

Ein Blick auf die Zahlen deutet also darauf hin, dass es in erster Linie am spürbar größeren Akku im e-Modell liegt und weniger am Modem. Daher soll das Apple C1 auch noch nicht in die Pro-Modelle wandern, da geht es erst mit dem Apple C2 los.

Die ersten Reviews deuten übrigens darauf hin, dass das iPhone 16e im Vergleich zum iPhone 16 etwa eineinhalb Stunden länger im „echten Leben“ durchhält. Das wäre dann aber fast Pro-Level und für ein ca. 6 Zoll großes Smartphone echt gut.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Den Akku haben auch schon ein paar Testseiten gelobt und dass er sogar stärker als der vom iPhone16 ist.

    Antworten
  2. MichaelG 🏅
    sagt am

    Ich bin auf das 16e gespannt.
    Habe es bestellt für mich und meine Frau! Dann können unsere 12er ad acta gelegt werden!

    Antworten
    1. Paul 🏅
      sagt am zu MichaelG ⇡

      Same here, meine Frau wollte es haben. Kommt vom 12 Mini. Mit der 10% Rewe Guthaben auf Apple Karten war das vom Preis her OK

      Antworten
      1. MichaelG 🏅
        sagt am zu Paul ⇡

        Klar, warum auch nicht?

        Technisch ist es Top, von der Größe her auch.

        Antworten

