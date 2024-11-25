iPhone 17 Pro: Apple plant überraschende Design-Änderung

Apple setzt beim Material seit Jahren auf zwei unterschiedliche Rahmen bei den iPhones. Die „günstigen“ Modelle nutzen Aluminium und die Pro-Modelle nutzten früher Edelstahl und seit dem iPhone 15 Pro gibt es Titan. 2025 ändert sich das.

Apple setzt komplett auf Aluminium

Laut The Information wird das komplette iPhone-Lineup für nächstes Jahr aus Aluminium bestehen, also nicht nur iPhone 17 und iPhone 17 Air, sondern auch iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Ein Schritt, der mich wirklich überrascht.

Apple vermarktet Titan seit letztem Jahr als das Highlight der Pro-Modelle, aber 2025 soll es „signifikante Design-Änderungen“ geben. Ein Part der Rückseite ist wohl auch aus Aluminium und der andere aus Glas (für kabelloses Laden nötig).

Der Kamerabuckel soll rechteckig bleiben, wird aber ebenfalls größer und ist auch nicht mehr aus Glas, sondern ebenfalls aus Aluminium. Es ist eine sehr zuverlässige Quelle bei Apple, aber da würden mich wirklich weitere Quellen interessieren, dieser Schritt käme für mich sehr überraschend. Warten wir also mal weitere Leaks ab.